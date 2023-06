Sono iniziate le registrazioni di Temptation Island 2023, il celebre reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi, che tornerà in onda questa estate in prime time.

Nuove coppie saranno pronte a mettersi in gioco per cercare di superare la sfida delle tentazioni in questa nuova attesissima edizione del programma Mediaset, che torna in onda a distanza di un anno di stop in prime time.

Le prime anticipazioni su Temptation Island 2023: partite le registrazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni su Temptation Island 2023 rivelano che le registrazioni sono iniziate ufficialmente in questi giorni e andranno avanti fino alla fine di giugno.

Le coppie in gara, scelte attraverso i casting che si sono svolti per tutta la primavera, metteranno alla prova i loro sentimenti per cercare di capire se quello che provano è "vero amore" oppure no.

A metterli alla prova ci penseranno i nuovi tentatori che si metteranno in gioco per "distrarre" le coppie di fidanzati in queste settimane di permanenza sull'isola delle tentazioni.

Per vedere in onda la prima puntata di Temptation Island, però, bisognerà attendere il prossimo 26 giugno: è questa la data scelta per la messa in onda del reality show in prime time su Canale 5, subito dopo il gran finale dell'Isola dei famosi.

Oriana e Daniele fuori dal cast di Temptation Island 2023: niente coppie dal GF Vip

E, intanto, emergono anche le prime anticipazioni su quello che sarà il cast di quest'anno. In tanti speravano di poter vedere in gara delle coppie famose, come quelle nate nel corso dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ma così non sarà.

A fare un po' di chiarezza è stata Oriana Marzoli che, dopo il ritorno di fiamma con l'ex tronista Daniele Dal Moro, ha svelato di non aver ricevuto nessun invito da parte della produzione del reality show di Canale 5.

Oriana e Daniele, quindi, non saranno in gara a Temptation Island 2023, così come non ci saranno Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria e la coppia composta da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Ex volti di Uomini e donne in lizza per Temptation Island 2023

Pern quanto riguarda, invece, il cast di tentatori che prenderanno parte a questa nuova attesissima edizione del reality show Mediaset, è prevista la presenza di diversi ex volti di Uomini e donne.

Corteggiatori delle passate edizioni del talk show di Maria De Filippi, potrebbero essere "arruolati" per questa nuova avventura.

Anche in questo caso, però, non si hanno nomi certi anche se in rete e sui social viene fatto con insistenza il nome di Giulio Raselli, ben noto al pubblico di Uomini e donne per il suo passato da corteggiatore e tronista in studio.