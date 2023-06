Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono regalati una fuga d'amore romantica tra le Dolomiti. Durante il Grande Fratello Vip 7, l'imprenditore veneto aveva fatto una promessa all'influencer venezuelana: al momento giusto l'avrebbe portata in un "bosco" speciale. A quanto pare la promessa è stata mantenuta e il tutto è stato mostrato sugli account di entrambi.

Daniele e Oriana: week end d'amore in Alto Adige

Venerdì 23 giugno, Oriana ha mostrato sui social una storia mentre era in viaggio con il fidanzato Daniele Dal Moro. Arrivata a destinazione la coppia ha postato alcuni momenti della fuga d'amore romantica tra le Dolomiti.

Successivamente Oriana ha scritto sui social: "Pinky promise". Il significato è legato a una promessa fatta dall'imprenditore veneto durante il Grande Fratello Vip 7: Dal Moro aveva promesso all'influencer che al momento giusto l'avrebbe portata in un bosco speciale.

In tutte le storie la coppia si è mostrata felice e affiatata: i due hanno trascorso la notte sotto un cielo stellato, in sauna, in piscina e si sono scambiati per tutto il tempo dei teneri baci.

La reazione dei fan degli 'Oriele'

La fuga d'amore di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non è passata inosservata ai fan. Su Twitter, moltissimi utenti stanno commentando con entusiasmo: "Sauna...Si faranno una nuova Pinky promise?".

Un altro utente ha detto di essersi emozionato, perché Daniele non è abituato a esternare le sue emozioni sui social.

Un fan degli "Oriele" invece si è soffermato sulla felicità stampata sul volto di Oriana: "Sapete cosa amo di lei da quando sta con Daniele? Che si mostra nella sua semplicità con scarpe da ginnastica e felpa del fidanzato, niente più trucco perfetto e tacco 12 ma solo una bebè in tutta la sua bellezza".

Oriana e Daniele: relazione a gonfie vele

Nelle scorse settimane, Oriana e Daniele hanno vissuto un momento di crisi ma ora è tutto alle spalle: dopo essere riusciti a trovare un punto d'incontro, sono tornati più uniti di prima.

In una live su Twitch, la coppia ha ribadito di nutrire un forte sentimento l'uno nei confronti dell'altra.

In particolare, Oriana ha spiegato che al GFVip 7 lei e Daniele si sono sempre mostrati senza filtri: nonostante le forti discussione causate dal loro carattere, alla fine l'amore ha sempre vinto su tutto. Inoltre i due hanno anche rivelato un aneddoto legato alla loro sfera intima: Dal Moro ha usato una metafora automobilistica per rivelare che all'interno della coppia la passione non manca mai. Nella casa di Cinecittà invece, Oriana pensava che Daniele non volesse andare oltre perché non era abbastanza attratto.