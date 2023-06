La promessa continua ad andare in onda con i suoi appuntamenti pomeridiani su Canale 5. La soap spagnola non smette d'intrigare i telespettatori con tutti i suoi colpi di scena. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda in Italia, rivelano che Pia deciderà di porre fine alla vita del barone. Quest'ultimo infatti, dopo essersi allontanato da Pia prenderà di mira Teresa. La domestica scambierà le carinerie del barone come semplici gesti di gentilezza, ma il realtà le intenzioni dell'uomo si riveleranno essere tutt'altre.

Spoiler La Promessa, nuovi appuntamenti: Pia decide di abortire, poi ci ripensa

Nelle ultime puntate di La Promessa andate in onda su Canale 5, è venuta a galla la gravidanza della domestica Pia. Le voci sulla sua dolce attesa hanno iniziato a spargersi in tutta la tenuta e anche la marchesa ne è venuta a conoscenza. Ovviamente, nessuno saprà che il padre del figlio che Pia porta in grembo è il barone e che la domestica è stata molesta proprio da quest'ultimo. Per Pia non sarà comunque facile affrontare questa difficile situazione, motivo per cui nelle prossime puntate deciderà di abortire. La donna si metterà d'accordo con la marchesa e lascerà la tenuta per procedere con la pratica. Al suo ritorno a La Promessa però, Pia confesserà di non essere riuscita ad abortire e di aver deciso di tenere il figlio che porta in grembo.

Ovviamente, la domestica si terrà ben lontana dal barone, in modo tale che quest'ultimo non scopra della sua gravidanza. Il padre Cruz inizierà così ad interessarsi ad un'altra cameriera. La donna su cui il barone metterà gli occhi sarà Teresa, che ingenuamente accetterà le gentilezza del suo datore di lavoro, senza accorgersi che in realtà le intenzioni dell'uomo sono ben altre.

Pia tenta di mettere in guardia Teresa dalle attenzioni del barone

Pia cercherà di mettere in guardia Teresa sul comportamento del barone, ma la cameriera sembrerà non essere affatto preoccupata. Pia si rivolgerà così a Mauro, chiedendogli di aiutarla a far capire a Teresa quali siano le vere intenzioni del padre di Cruz. Purtroppo però, Teresa capirà solo dopo che gli amici avevano ragione, dato che il barone tenterà di molestarla.

A salvare la ragazza ci sarà Pia, che sopraggiungerà in quel momento fermando il nobile e uccidendolo.

Teresa, Mauro e Jana si prodigheranno per aiutare l'amica, affinché la morte dell'uomo appaia come un terribile incidente. Jana dovrà nascondere le lettere inviate al barone, convinta che possa essere stato lui ad uccidere sua madre. Jana crederà che ad inseguire lei e sua madre quel terribile giorno, sia stato proprio il padre di Cruz.