Mancano poche ore alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island 2023: lunedì 26 giugno, infatti, Filippo Bisciglia darà il via alla decima edizione del reality estivo di Canale 5, che torna in tv dopo un anno di pausa. Questa sera sarà presentato il cast al gran completo, dalle sette coppie ai tanti single che avranno il compito di tentarli all'interno dei villaggi. La durata massima del viaggio nei sentimenti è di 21 giorni, ma qualche concorrente potrebbe interromperlo prima chiedendo un falò di confronto anticipato.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Stasera, lunedì 26 giugno, tornerà in onda uno dei programmi più amati dal pubblico: dopo un anno di pausa, Temptation Island è pronto a fare compagnia ai telespettatori con 6 puntate inedite.

Le anticipazioni che circolano sull'appuntamento odierno fanno sapere che Filippo Bisciglia accoglierà sulle spiagge della Sardegna le sette coppie del cast: prima di separarsi andando a vivere in due diversi villaggi, i 14 concorrenti conosceranno i ragazzi e le ragazze single con cui dovranno convivere per i successivi 21 giorni.

Nella giornata di ieri, domenica 25, sono trapelati i nomi di tutti i tentatori della decima edizione: la maggior parte di loro sono sconosciuti, mentre da U&D ci sono Daniele Schiavon e Andrea Della Cioppa (rispettivamente corteggiatori di Giulia Quattrociocche e Veronica Rimondi).

Attesa per l'esordio di Temptation Island

La scorsa settimana sono state presentate tutte le coppie di Temptation Island 2023, 14 concorrenti che hanno deciso di mettersi alla prova partecipando al reality estivo di Canale 5.

Ad animare le nuove puntate del format condotto da Filippi Bisciglia, dunque, saranno: Gabriela e Giuseppe (in crisi dopo che lui si è iscritto a un sito di incontri usando il numero di telefono di lei per errore), Alessia e Davide (lei lo ha tradito per due anni e ora vorrebbe farsi perdonare), Vittoria e Daniele (in contrasto perché lei vorrebbe un figlio ma lui continua a rimandare), Manu e Isabella (lui ha scritto al programma per capire se la fidanzata piò adattarsi al suo stile di vita semplice), Manuel e Francesca (lei è stata lasciata cinque volte in due anni e adesso vorrebbe risposte definitive), Mirko e Perla (relazione in stallo dopo l'inizio di una convivenza), Ale e Federico (lei vorrebbe costruire una famiglia, lui non è convinto di fare questo importante passo).

Il meccanismo di Temptation Island

La puntata di Temptation Island del 26 giugno, dunque, inizierà con la presentazione delle coppie e con il loro arrivo in Sardegna, dove ad accoglierli ci sarà il conduttore Filippo Bisciglia. Dopo un veloce incontro con i single, i fidanzati e le fidanzate si separeranno e andranno a vivere in due diversi villaggi.

A pochi giorni dall'inizio del viaggio nei sentimenti, il presentatore guiderà il primo falò e mostrerà ai concorrenti dei video riassuntivi di quello che hanno combinato le loro dolci metà. Il meccanismo del format, però, prevede che qualche protagonista possa essere convocato d'urgenza nel "Pinnettu" per vedere immagini esclusive.

L'avventura dura 21 giorni, ma c'è la possibilità che i personaggi del cast possano richiedere un falò di confronto anticipato dopo aver visto qualcosa oppure dopo aver capito cosa fare della propria relazione.

La decima edizione di Temptation, dunque, sta per debuttare su Canale 5 e farà compagnia al pubblico per tutto il mese di luglio: al termine delle 6 puntate previste dovrebbe esserci spazio anche per uno speciale dedicato a quello che è successo alle coppie un mese dopo la fine delle registrazioni.