A beneficio degli appassionati di gossip prosegue il botta e risposta a distanza tra Daniele Dal Moro e la sua ex Oriana Marzoli. Quest'ultima sui social ha chiesto nuovamente di non essere taggata in post in cui compare con l'imprenditore veneto, al contrario, il 32enne è stato protagonista dell'ennesimo sfogo ribadendo di avere avuto occhi solamente per Oriana fin dal primo istante in cui l'ha vista entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7.

Oriana sbotta con alcuni fan

A una settimana dalla rottura con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli è tornata a fare un appello ai suoi fan.

L'influencer venezuelana ha chiesto di non essere taggata in post che la ritraggono insieme al suo ex: "Se mi taggate, levo subito il tag". Inoltre ha sostenuto che tutti coloro che continuano a taggarla "con quella persona" perdono solo tempo chiedendo successivamente rispetto per la sua decisione.

Pochi istanti dopo, Oriana ha deciso di rimuovere il tweet.

Lo sfogo di Daniele

Daniele Dal Moro ha l'account Twitter sospeso ma ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa utilizzando il profilo del cugino.

Il diretto interessato ha risposto a tutti coloro che l'hanno criticato per avere replicato su Instagram al commento di Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Matteo Diamante: "Non ho mai risposto a nessun commento perché a Oriana dava fastidio".

Nonostante il giovane abbia sempre trovato la cosa infantile, per non litigare con la fidanzata aveva deciso di "accontentarla".

Dal Moro ha spiegato di ricevere insulti quotidiani, ma ha ribadito di essere arrivato a questo punto con Marzoli non per colpa sua. A detta del 32enne, alcuni fan vogliono la coppia a tutti i costi ma poi puntualmente lo insultano sui social: "Volete che vi mando tutti i video che mi mandano di Oriana?

Vi assicuro che fa male". Daniela Dal Moro ha precisato di avere sempre fatto finta di nulla per un motivo ben preciso: "Volevo davvero stare con quella persona".

La critica ai fan invadenti

Daniele Dal Moro ha proseguito lo sfogo spiegando che al suo fianco desiderava avere Oriana ribadendo il proprio stupore nell'apprendere che 'cinque minuti dopo la rottura' sia lei che i suoi amici avevano invece rimosso il follow al suo account Instagra.

L'imprenditore ha ribadito di essere sempre stato onesto nei confronti della fidanzata, nonostante ciò alcuni utenti continuano ad attaccarlo ritenendolo il solo responsabile della fine della coppia.