Oriana e Daniele si sono ufficialmente lasciati a distanza di quasi due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip.

La coppia degli "Oriele" in questi mesi ha tenuto banco sul web e sui social con la loro seguitissima storia d'amore che aveva fatto sperare davvero i fan in un lieto fine a tutti gli effetti.

Alla fine, invece, le cose sono andate diversamente e per Daniele e Oriana è giunto il momento dell'addio, così come svelato dall'ex concorrente spagnola del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Rottura tra Daniele e Oriana: la coppia nata al GF Vip è già 'scoppiata'

Nel dettaglio, tra le coppie che si sono formate nel corso dell'ultima stagione del Grande Fratello Vip, vi è quella compost da Daniele e Oriana.

I due sono stati protagonisti di un percorso decisamente travagliato, nato all'interno della casa più spiata d'Italia e poi proseguito anche fuori dal gioco.

In questi mesi, infatti, Oriana e Daniele hanno scelto di riprendere in mano le redini del loro rapporto e provare così a costruire qualcosa di bello.

Ma qualcosa è andato storto e, alla fine, i due si sono detti addio definitivamente prima del previsto, spiazzando i numerosi fan social.

Oriana Marzoli rompe il silenzio su Daniele e fa un appello ai suoi fan

A rompere il silenzio è stata Oriana che, nel corso della giornata di domenica, ha prima rimosso il follow alla pagina Instagram del suo ormai ex fidanzato Daniele, dopodiché ha fatto una richiesta ben precisa ai fan che la seguono e la supportano.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha chiesto ai suoi sostenitori di non taggarla più nei video social che rievocano il suo percorso all'interno della casa di Cinecittà con Daniele Dal Moro.

"L'unica cosa che vi chiedo è di non taggarmi nei video con Daniele", ha ribadito a chiare lettere Oriana che non ha nascosto la sua disperazione e il suo dolore per questo momento difficile.

'Non penso risolveremo, sto male', Oriana disperata per l'addio con Daniele Dal Moro

Del resto, in una serie di interviste post reality show Mediaset, Oriana non aveva mai nascosto di credere per davvero in questa relazione con l'ex tronista di Uomini e donne, sperando quindi in un futuro d'amore insieme.

"Non mi taggate in certe cose, perché sto male. Non penso risolveremo", ha aggiunto ancora Oriana parlando di questa rottura che ha spiazzato i fan della coppia.

Cosa sarà successo tra i due, al punto da essersi ritrovati a dirsi addio definitivamente a distanza di due mesi dalla fine del GF Vip? Al momento Oriana non si è sbilanciata più di tanto, mentre Daniele ha preferito perseguire la strada del silenzio e non ha ancora proferito parola su questa rottura.