Domenica 4 giugno, su Rai1, è scoppiata una polemica che ha visto protagonista Mara Venier. La conduttrice veneta ha aperto Domenica In riservando un pensiero a Giulia Tramontano e rivolgendosi al suo assassino Alessandro Impagnatiello, Venier ha commentato l'intervista della mamma di lui. Sui social, la conduttrice è stata accusata di avere avuto un atteggiamento insensibile.

Le dichiarazioni di Venier

In apertura di puntata di Domenica In, Mara Venier si è occupata di un episodio di Cronaca Nera: l'assassinio di Giulia Tramontano per mano del suo compagno Alessandro Impagnatiello.

In particolare, la conduttrice veneta si è rivolta alla mamma dell'assassino: "Vorrei mandare un abbraccio alla madre di Alessandro, l’assassino. Signora, lei ha fatto un’intervista in cui dice 'perdonatemi perché mio figlio è un mostro'. Sì signora, suo figlio è un mostro".

Non era necessario. Per niente. https://t.co/g3xkMXl2Iy — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 4, 2023

Nell'intervista rilasciata a La Vita in Diretta, la mamma di Impagnatiello in lacrime aveva detto che suo figlio è un mostro. Inoltre aveva chiesto perdono ai genitori della vittima. La donna ha sostenuto di non essere disposta almeno per il momento a perdonare e incontrare suo figlio in carcere. Infine la mamma di Alessandro ha confidato di essere stata una delle ultime persone ad avere visto in vita e sentito Giulia Tramontano.

La dura reazione di alcuni utenti del web

La presa di posizione di Mara Venier è finita al centro di una polemica social.

Su Twitter, moltissimi non hanno gradito le esternazioni della conduttrice veneta: "Mamma mia che sensibilità". Un altro utente ha sostenuto che la mamma del killer in un momento così delicato voleva proprio sentirsi ribadire che suo figlio è un mostro.

Un altro telespettatore si è domandato se Mara Venier fosse impazzita. Stando al giudizio di un telespettatore, la conduttrice avrebbe dovuto evitare un commento simile. Tra i vari commenti, c'è chi ha definito il tutto molto triste, mentre il giornalista Giuseppe Candela ha affermato: "Non era necessario". Il giornalista Andrea Conti ha commentato: "Si poteva evitare?

Sì".

Solamente una minoranza ha spezzato una lancia a favore della 72enne di Venezia.

La replica della conduttrice

Prima della chiusura di Domenica In, Mara Venier è stata messa al corrente della polemica nata sui social.

A tal proposito la conduttrice è tornata sull'argomento fornendo la sua versione dei fatti: "Non volevo essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro. Sono vicina alla famiglia Tramontano e alla mamma di Impagnatiello". Infine si è scusata con la mamma dell'assassino e con tutti i suoi telespettatori: "Ripeto, se ho sbagliato chiedo scusa".