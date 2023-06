Ne La Promessa il barone è innamorato di Pía, ma la donna non contraccambia i suoi sentimenti. Lui non accetta questo rifiuto e pur di averla abuserà di lei. Una situazione tragica per Pía, visto che durante questi abusi rimane incinta e la cosa arriverà alle orecchie di Petra, che non si terrà il segreto per sé.

Catalina procura i soldi necessari per sfamare gli animali

La situazione economica de La Promessa sarà sempre in bilico, e angoscerà giorno e notte Alonso, che non saprà cosa fare per provare a risanare la situazione. Proverà a chiedere una mano ai figli.

A Manuel, per esempio, chiederà di abbandonare la sua passione per l'aviazione e concentrarsi maggiormente sul suo lavoro.

Catalina, invece, si farà avanti e si sacrificherà per aiutare la famiglia. Darà via un oggetto che per lei è di importante valore, in questo modo potrà acquistare il foraggio necessario per far sì che gli animali de La Promessa non muoiano di fame.

Jana crede che Curro sia il fratello scomparso

Manuel avrà altre cose a cui pensare. Per via di una sbronza il marchese dichiarerà i suoi sentimenti a Jana e proverà anche a baciarla, ma la ragazza lo respingerà con la forza. Lui si scuserà per il suo comportamento e Jana capirà la situazione. Non lo abbandonerà in questo momento molto difficile per lui e lo spronerà a non lasciare la sua passione per l'aviazione.

A dire la verità sarà un'altra cosa a preoccupare Jana. Ha scoperto che a La Promessa è arrivato Curro, il nipote del barone. Secondo la ragazza il giovane potrebbe essere Marcos, il suo fratello scomparso. Sarà determinata ad andare a La Pardina, ma scoprirà che la fotografia raffigurante la madre e l'anello di Tomás sono scomparsi.

La rivelazione di Petra

Pía si accorgerà che il personale di servizio spettegola su di lei e la cosa la farà soffrire parecchio. Farà pressioni su Teresa perché vorrà scoprire che cosa dicono i loro colleghi, e alla fine la ragazza le racconterà l'origine dei gossip e soprattutto da chi arriva. Dietro tutto c'è Petra, la cameriera della marchesa che vorrebbe rubare il posto da governante a Pía

La donna deciderà di affrontarla e minaccerà di licenziarla.

Sarà in questa occasione che Petra farà una mossa azzardata. Durante la cena del personale di servizio, prima di mangiare, tutti si riuniranno in preghiera. Petra chiederà a Dio di perdonare Pía "per il peccato commesso", svelando così davanti a tutti che la cameriera è incinta.

Pía inizierà a piangere, anche perché questa gravidanza non è frutto di un amore. La governante è rimasta incinta a causa delle violenze subite dal barone, abusi che ha sempre cercato di nascondere. Questa gravidanza la farà vivere nel terrore e lavorare diventerà sempre più difficile.