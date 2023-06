A distanza di poche ore dalla diffusione del Gossip sul gelo che sarebbe calato tra lei e Stefano in tv, Emma Marrone ha preso parola sui social network per fare un'importante precisazione. In un video che anche De Martino ha condiviso sul suo account Instagram, la cantante ha spiegato di non aver salutato l'ex perché non sentiva nulla ma i loro rapporti sono idilliaci e si vogliono un gran bene.

Aggiornamenti sull'apparizione di Emma su Rai 2

Da qualche ora i siti non parlano d'altro che di come Emma Marrone abbia ignorato l'ex Stefano in tv: al termine dell'ospitata alla festa per lo scudetto del Napoli, la cantante non ha salutato il presentatore ed è andata via in fretta e furia.

Sui social network sono stati scritti tantissimi commenti sullo strano comportamento della pugliese, soprattutto a fronte delle recenti interviste in cui aveva parlato di un rapporto idilliaco sia con De Martino che con la sua attuale moglie Belen Rodriguez.

Un parere che hanno condiviso molti spettatori, è che l'artista sarebbe quasi scappata dall'ex fidanzato, al quale non ha rivolto né una parola né un accenno di saluto prima di scendere dal palco e lasciare spazio agli altri ospiti musicali della serata.

Il napoletano non ha fatto un piega di fronte all'atteggiamento freddo di Emma, anzi è andato avanti complimentandosi con lei per il supporto che ha ricevuto in passato da Pino Daniele.

La precisazione di Emma su Instagram

A nemmeno un giorno di distanza dal chiacchierato incontro in tv con De Martino, Emma ha preso parola sui social network per spiegare cosa è successo e come mai non ha neppure salutato il presentatore della serata.

Dopo aver detto di essersi emozionata tanto nel cantare un pezzo di Pino Daniele per festeggiare il terzo scudetto del Napoli, la pugliese ha precisato: "Non c'è nessun gelo, anzi Stefano è stato bravissimo perché ha condotto una serata davanti a 50 mila persona".

In merito al mancato dialogo con l'uomo con il quale ha fatto coppia per più di 4 anni (prima che lui perdesse la testa per Belen Rodriguez), Marrone ha aggiunto: "Non l'ho sentito parlare perché avevo le cuffie, era dietro di me".

"Non sono scappata da nessuna parte, anche perché io non scappo mai", ha detto ancora la vincitrice di Amici nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando il 5 giugno.

Nel ribadire l'affetto che la lega a De Martino, Emma ha proseguito: "Non scappo da una persona alla quale voglio un mondo di bene".

La pace tra Emma e Belen a Le iene

"Io sono tanto orgogliosa di lui, state sereni perché è tutto ok", ha concluso la cantante sempre sui social network.

A riprova del fatto che tra i due ex non ci sono problemi di nessun genere, c'è anche il "ti voglio bene" che Stefano ha scritto alla pugliese su Instagram dopo aver repostato il suo video di spiegazioni su quello che è successo l'altra sera allo stadio Diego Armando Maradona.

Sono passati circa 11 anni da quando Emma è stata tradita da Stefano con Belen dietro le quinte di Amici: da quel giorno sono accadute tante cose e i tre sono riusciti a chiarire e a costruire un rapporto civile e affettuoso.

Neppure un paio di settimane fa, infatti, la brava Marrone ha pubblicato sul suo profilo un selfie con la showgirl argentina: le due si sono incontrate nel backstage de Le iene e ne hanno approfittato per confermare ai curiosi che tra loro non c'è tensione a prescindere da tutto quello che è successo in passato.

La salentina ha perdonato sia l'ex fidanzato che la donna che gliel'ha portato via, anche perché poco dopo i due si sono sposati (lo sono tutt'ora nonostante vari tira e molla) e hanno avuto un bellissimo bambino.