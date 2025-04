La seconda puntata di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi, è stata foriera di nuove incomprensioni tra due ex, protagonisti di un distacco parecchio controverso.

Stiamo parlando di Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: quest'ultima, tra i partecipanti del programma Mediaset, ha ammesso di aver avuto la prima volta col nuovo marito, Stefano Oradei, a gennaio 2023, scatenando così la reazione contrariata dell'ex calciatore.

In quel periodo infatti lui e Nazzaro stavano ancora insieme, la rivelazione avrebbe dunque assunto, sempre secondo Amoruso, i contorni della confessione di un tradimento.

L'ex calciatore e oggi procuratore sportivo ha così diffuso un video nel quale ha mostrato una certa soddisfazione per il fatto che dopo tanto tempo la verità sia venuta fuori.

In puntata, Ilary Blasi ha sollecitato la conduttrice tv e attrice a commentarne le parole e lei è stata molto diretta: "Non c'erano comportamenti corretti in quella casa".

I motivi del botta e risposta

"Dopo aver subito insulti in tv e sui social e dopo tante bugie la verità è uscita fuori. Quando le persone vivono nella menzogna, poi devono avere un grande cervello per ricordare cosa dicono in tv e nelle interviste" ha dichiarato nel proprio video-sfogo Lorenzo Amoruso, sostenendo come la sua ex abbia in pratica confessato in diretta tv di averlo tradito.

Nel corso del secondo appuntamento del reality, Ilary Blasi ha allora sollecitato Manila Nazzaro a rilasciare un commento sulle parole del suo ex: "Io sono sempre stata una grande signora nel non raccontare perché, ad un certo punto, mi sono allontanata e ho allontanato anche i miei figli da quella persona. Perché non c’erano comportamenti corretti in quella casa.

Non aggiungo altro".

La concorrente di The Couple ha poi rivolto un appello al suo ex, chiedendogli di non parlare più di lei, e lanciato invece un messaggio d'amore verso l'attuale compagno: "Lui ha salvato me e i miei figli. Fossi in lui (Amoruso) starei zitto".

Buon viaggio con ferrovie del Gargano offerto da Manila Nazzaro #TheCouple pic.twitter.com/KDS4T0GU60 — santippe (@jdol_onlyou) April 14, 2025

Il commento di alcuni utenti del web

Su X diversi telespettatori di The Couple hanno commentato le parole di Manila Nazzaro.

"Quello che ha detto, o meglio, lasciato intuire Manila mi ha lasciato sconvolto", "Lei non mi è mai piaciuta, ma anche Lorenzo credo sia uno sbruffone", "Se Lorenzo querela l'ex per le cose che ha lasciato intendere farebbe più che bene", "Menomale che è scappata da uno così" si legge infatti sul social X nelle ultime ore.

Ad aver commentato la querelle, sempre via social, è stata anche la giornalista Grazia Sambruna: "L’ha messo a tacere. Non ho capito a cosa si riferisse, ma qualunque roba sia pare grave. Fossi l’ex da ora in poi me ne starei molto zitto".