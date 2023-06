A neppure 24 ore di distanza dall'annuncio della fine della storia d'amore nata al GF Vip, Antonella Fiordelisi è al centro delle critiche. Tra coloro che si stanno schierando dalla parte di Edoardo, ci sono anche due ex fidanzati di Fiordelisi: Francesco Chiofalo ha confermato che l'influencer vivrebbe tutto il giorno con il cellulare in mano, Gianluca Benincasa ha parlato di un copione che la giovane seguirebbe tutte le volte che dice addio ad un uomo.

Aggiornamenti sulla protagonista del GF Vip

Dopo che Edoardo l'ha accusata di non saper distinguere i social dalla vita reale, Antonella ha dovuto fare i conti con le critiche di altri due suoi ex.

Amedeo Venza, ad esempio, ha interpellato Gianluca Benincasa per chiedergli un'opinione a caldo sulla notizia del giorno: la rottura tra quelli che i fan hanno ribattezzato "Donnalisi". Senza girarci troppo intorno, lui ha commentato: "Lei è imbarazzante, molto più di lui".

"Si sa già che ora diventerà come al GF Vip, pianti e fa la vittima così che lui passa per carnefice", ha aggiunto l'imprenditore su Instagram. L'uomo ha anche tirato in ballo Francesco Chiofalo, che Fiordelisi aveva lasciato dopo aver scoperto un presunto tradimento che nessuno sarebbe mai riuscito a dimostrare con i fatti.

Il parere di chi guarda il GF Vip

Dopo essersi informato sulle tante cose che sono successe il 24 giugno tra Antonella ed Edoardo, anche Chiofalo ha voluto dire la sua.

In un commento Instagram, dunque, il romano ha scritto: "Lui sta dicendo la verità. Lei non ha un rapporto sano con i social, nel privato è attaccata 24 ore al telefono".

"Lei è infrequentabile perché usa il cellulare sempre, a cena, a letto, in macchina o quando si guarda un film. Questa non è una cosa normale", ha aggiunto Francesco nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

"Lenticchio" ha attaccato l'ex fidanzata dicendo che non avrebbe altre argomentazioni oltre Instagram e per questo vivrebbe in sua funzione, dopodiché ha dato ragione a Donnamaria quando ha detto che le servirebbe l'aiuto di qualcuno che possa farle capire che la vita reale non è quella che vive lei.

"Inutile piangere sul latte versato, anche perché lo fa senza lacrime.

Chi è causa del suo mal, piange sé stesso", ha concluso l'influencer sul web.

Il silenzio dell'inquilina del GF Vip 7

Nella giornata di ieri, dunque, è ufficialmente terminata la storia che ha fatto da filo conduttore alla settima edizione del GF Vip: dopo qualche settimana di tira e molla, Antonella ed Edoardo si sono lasciati e l'hanno comunicato ai fan in modo molto diverso.

La ragazza ha fatto una diretta Instagram mentre piangeva e passeggiava da sola a Napoli: nella chiacchierata che ha fatto con i suoi follower, Fiordelisi ha accusato Donnamaria di averla trattata male e di averla sfruttata per portare avanti una carriera da cantante.

Il romano non ha risposto a queste critiche, anzi si è limitato a confermare la rottura con un lungo messaggio nel quale ha sottolineato che l'ex compagna non sarebbe in grado di distinguere la realtà dal mondo dei social, ai quali sarebbe attaccata morbosamente.

"Li usa in maniera tossica", ha spiegato l'ex concorrente del GF Vip prima di invitare gli amici e i parenti di Antonella a starle vicino in un modo concreto per farle capire che le cose importanti della vita sono altre e non postare foto di coppia su Ig.

"Lui non vuole farsi vedere con me, secondo voi devo sopportare questa cosa? No, grazie", aveva detto la giovane su Twitter poche ore prima che la situazione precipitasse e i "Donnalisi" si dicessero addio.