Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria stanno vivendo un nuovo momento di crisi che potrebbe condurre il rapporto al capolinea.

Su Instagram, Francesco Chiofalo ha commentato la cosa sostenendo come Antonella abbia bisogno d'aiuto perchè dipendente dai social e da Instagram.

Le parole dei 'Donnalisi'

Nella serata di venerdì 23 giugno, Antonella si è sfogata contro Edoardo Donnamaria chiedendo ai fan via Twitter se secondo loro fosse normale che il suo fidanzato non vuole più condividere contenuti di coppia sui social. Antonella si è lamentata del fatto che il compagno la tratterebbe 'male' asserendo di essere arrivata al limite: “Non ce la faccio più” ha chiosato.

Alle parole di Antonella, hanno poi fatto seguito quelle di Edoardo Donnamaria che ha precisato di non avere più postato contenuti social con la fidanzata perché lei ne sarebbe ossessionata. A detta sua, Antonella avrebbe un rapporto tossico con il mondo del web e andrebbe aiutata.

La stoccata di Francesco Chiofalo

Su Instagram, anche Francesco Chifalo (ex di Antonella Fiordelisi) ha commentato le parole di Edoardo.

“Non ha un rapporto sano con i social, vive in relazione di Instagram. Ogni cosa che fa nel suo privato è in relazione ai social e a Instagram. La ragazza ha bisogno di aiuto. Nel privato è attaccata al telefono 24h, in qualsiasi momento è praticamente infrequentabile”, ha dichiarato a proposito di Antonella Fiordelisi e di quanto asserito dall'attuale (o forse ex) compagno.

“Sta sempre al telefono su Instagram: mentre si sta seduti al tavolo a mangiare, dentro il letto, mentre si guarda un film, in macchina ecc. In qualsiasi momento lei sta muta davanti al telefono. Non è una cosa normale per niente. Con lei si può parlare solo ed esclusivamente di Instagram non ha altre argomentazioni. Mi sono ritrovato in quello che lui a scritto al 100%".

Il commento di Gianluca Benincasa

Via social, Amedeo Venza ha contattato anche Gianluca Benincasa (altro storico ex di Antonella) chiedendogli cosa pensasse della crisi dei “Donnalisi”. Come Chiofalo, anche Gianluca ha spiegato di essere dalla parte di Donnamaria: “Lei è imbarazzante”. Secondo lui, Antonella si comporterà come al Grande Fratello Vip 7: lei vittima ed Edoardo carnefice. Benincasa ha infine tenuto a ribadire che Francesco Chiofalo non ha mai tradito realmente Antonella, al contrario di quanto racconto da lei sempre via social.