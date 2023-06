Nuovo allontanamento tra due concorrenti dell'ultima edizione del GF Vip: Antonella ed Edoardo si sono lasciati e a confermarlo è stato lui con una Instagram Stories postata il 24 giugno.

Dopo che l'influencer ha pianto in diretta raccontando di essere stata trattata male da lui, Donnamaria ha preso parola sui social network e ha dato la propria versione dei fatti.

Aggiornamenti sull'amore sbocciato al GF Vip

Tutto è iniziato quando Antonella su Twitter ha scritto che Edoardo non vuole più farsi vedere con lei: questi messaggi dell'influencer hanno attirato l'attenzione di fan e curiosi, che da ore stanno seguendo tutti gli sviluppi.

Dopo che l'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha anticipato che la sua relazione sarebbe terminata, Fiordelisi ha fatto una breve diretta su Instagram. Nel corso di questa live, la ragazza ha pianto raccontando ai follower di soffrire per il modo in cui la tratta il fidanzato, un uomo al quale ha dato tutto negli ultimi mesi.

"Io mi sento sfruttata, come l'altra sera per il bacio sul palco di RTL. Non ce la faccio più. Ora sono da sola, non c'è la mia famiglia e devo iniziare a pensare a me stessa", ha fatto sapere la napoletana tra le lacrime.

La versione del protagonista del GF Vip

Dopo Antonella, è toccato ad Edoardo esporsi in rete per aggiornare i fan su quello che sta accadendo nel suo privato.

A differenza della giovane salernitana, però, Donnamaria ha scelto di confermare la fine della storia con un messaggio apparso tra le sue Instagram Stories nel pomeriggio di sabato 24 giugno.

"Mi dispiace per come sono andate le cose", ha esordito il giovane nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

In uno dei tanti punti che ha affrontato, l'ex concorrente del GF Vip ha smentito la teoria di Fiordelisi secondo la quale si sarebbe rifiutato di apparire in pubblico con lei per una questione di privacy.

"Ho deciso di non comparire più con lei sui social, perché non sa distinguerli dalla vita reale. Antonella li vive in maniera tossica e le sue reazioni fuori luogo ne sono la conferma", ha aggiunto Edoardo.

Il protagonista del reality Mediaset ha anche confermato che l'ex compagna non starebbe affatto bene e per questo avrebbe bisogno del supporto di persone care, amici sinceri che le facciano capire anche dove sbaglia.

L'ultimo atto dei 'Donnalisi' dopo il GF Vip

"Cercate di starle vicino. Io pensavo di essere la persona giusta per aiutarla a crescere, ma a quanto pare ne ho bisogno anch'io", ha concluso Donnamaria nel post con il quale ha confermato la fine della storia d'amore nata nella casa del GF Vip.

Dopo circa tre mesi insieme (calcolando il periodo lontano dalle mura di Cinecittà), dunque, Antonella ed Edoardo si sono detti addio per un'incompatibilità caratteriale che è stata più forte del loro sentimento.

L'influencer avrebbe voluto condividere con i fan tutto quello che accadeva nel suo privato, mentre il romano è sempre stato restio in questo senso: oggi, dopo un lungo tira e molla, la coppia si è separata e l'ha fatto con una serie di annunci social.

Fiordelisi, in particolare, ha voluto aggiornare i curiosi sulle discussioni che ha avuto con il compagno nelle ultime ore, liti che hanno fatto emergere molte incomprensioni e una visione totalmente diversa della relazione.

Al momento, dunque, sono solo due le coppie del GF Vip 7 che sono ancora unite: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia da una parte, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro dall'altra.