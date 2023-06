Sarebbe giunta al capolinea una delle storie d'amore più discusse della settima edizione del GF Vip: stando a quello che ha appena scritto Alessandro Rosica su Twitter, Antonella ed Edoardo si sarebbero lasciati. L'esperto di Gossip ha aggiornato i fan sui motivi che avrebbero causato quest'ennesimo allontanamento, che è stato confermato anche da Fiordelisi con alcuni messaggi apparsi sui social la sera del 23 giugno. La ragazza si è lamentata della troppa voglia di privacy del fidanzato, dicendosi stanca e non disposta a sopportare più una situazione del genere.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

A poche settimane di distanza dall'ultima volta, ci sarebbe di nuovo "maretta" tra Antonella ed Edoardo del GF Vip 7.

I fan hanno iniziato a preoccuparsi quando hanno letto i tweet che la ragazza ha postato sul suo profilo la sera del 23 giugno, quando ha risposto piccata a chi le chiedeva come mai non pubblicasse più contenuti di coppia su nessun social.

"La persona che amo non vuole farsi vedere con me. Secondo voi è normale? Devo sopportare tutto questo? No, grazie", ha sbottato Fiordelisi alcune ore fa.

In un messaggio che poco dopo ha cancellato, inoltre, l'influencer si è lamentata del muro che il fidanzato metterebbe tutte le volte che litigano, un atteggiamento che lei non riesce a farsi andare bene nonostante provi un forte sentimento.

Gli sviluppi sulla coppia nata al GF Vip

Se Edoardo non si è ancora esposto su quello che è accaduto ultimamente nel suo privato, Antonella ha usato Instagram per informare fan e curiosi che attorno alle ore 22 del 24 giugno farà una diretta per raccontare quella che lei definisce "la verità".

Nell'attesa di sentire la versione di Fiordelisi, Alessandro Rosica ha preso parola su Twitter per far sapere che tra i "Donnalisi" sarebbe rottura: l'esperto di gossip ha anticipato l'influencer salernitana svelando come sarebbe andata a finire tra lei e il fidanzato conosciuto nella casa del GF Vip.

"A questo punto la storia tra Antonella ed Edoardo è terminata. Non sono più felici, anzi sono sempre insoddisfatti", ha scritto il romano in un messaggio che è destinato a fare il giro della rete.

L'uomo si è detto dispiaciuto per la situazione ed ha augurato ad entrambi di poter ritrovare il sorriso al più presto magari accanto ad altre persone più affini a loro.

L'epilogo dopo l'esperienza al GF Vip

Rosica ha concluso il suo tweet dicendo di non voler svelare i dettagli che avrebbero portato all'addio tra i "Donnalisi" (particolari dei quali sarebbe a conoscenza visto il rapporto d'amicizia che ha con Antonella), anche se ha precisato che sarebbero sotto gli occhi di tutti.

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, sarebbe la richiesta di Edoardo di non apparire più in pubblico accanto alla fidanzata.

Fiordelisi, infatti, nelle scorse ore si è lamentata parecchio del fatto che il compagno non voglia più farsi vedere con lei per strada ma anche sui social network, con i quali lei lavora da tempo.

Un controsenso in questa versione, però, è che in questi giorni Donnamaria ha condotto un evento in piazza a Napoli e Antonella è salita sul palco almeno due volte per farsi dedicare la canzone che lui le ha dedicato.

In rete, infatti, si possono vedere i video realizzati dai fan del momento in cui i concorrenti del GF Vip si sono baciati davanti a tutti.

L'esperto di gossip Rosica sostiene che questa storia d'amore sarebbe terminata, ma la conferma ufficiale potrebbe arrivare solo tra qualche ora quando l'influencer avvierà una diretta Instagram per parlare di quello che sta accadendo nella sua chiacchierata relazione.