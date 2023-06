Ci sarebbe di nuovo "maretta" tra due protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 7. Stando ai tweet che Antonella ha pubblicato il 23 giugno scorso, la sua storia con Edoardo starebbe vacillando a causa della ritrosia di lui di apparire insieme in pubblico. L'influencer ha informato i curiosi di non sopportare più questa situazione, quindi c'è già chi teme per il futuro dei "Donnalisi".

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello Vip

A pochi giorni dalla pace che ha reso felici i loro tantissimi fan, ci sarebbe un altro distacco tra Antonella e Donnamaria.

Anche se ha trascorso le ultime serate dietro le quinte dell'evento che il compagno sta presentando a Napoli, l'influencer ci ha tenuto ad informare i curiosi delle sensazioni negative che sta provando da qualche tempo a questa parte.

In un paio di messaggi che ha pubblicato su Twitter la sera del 23 giugno, infatti, Fiordelisi ha spiegato perché non condivide più scatti di coppia e soprattutto perché non c'è più uno scambio di affettuosità in pubblico con il fidanzato.

Ad una sostenitrice dei "Donnalisi" che ha fatto notare la differenza di comportamento tra lei ed Edoardo dal periodo post Grande Fratello Vip ad ora (in una foto si tenevano per mano, nell'altra più recente camminavano a distanza), la salernitana ha risposto: "Non vuole farsi vedere per privacy ed è giusto che voi lo sappiate".

Lo sfogo della protagonista del Grande Fratello Vip

"Oggi sono arrivata da sola perché non vuole farsi vedere con me. Sono troppo vera per questo social", ha aggiunto Antonella nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 24 giugno.

Non contenta di aver polemizzato con il fidanzato per il drastico cambio di atteggiamento che ha avuto dopo la crisi che hanno vissuto qualche settimana fa, la protagonista del Grande Fratello Vip ha detto ancora: "Ma secondo voi è bello che la persona che amo non vuole farsi vedere con me?

Posso dirlo?".

La giovane si è anche rivolta ai tanti fan che da tempo chiedono di rivederli in qualche nuova foto di coppia e ha detto loro: "Non insistete perché altrimenti non vorrà metterle a vita. Siamo persone completamente diverse".

Se questi tweet sono ancora sul profilo di Fiordelisi, ce ne è un altro che è stato cancellato a qualche ora di distanza dalla sua pubblicazione probabilmente perché riguardava un retroscena inedito della storia tra i "Donnalisi".

Le parole cancellate del volto del Grande Fratello Vip

"Vecchi amici chiamano appena litighiamo e lui non vuole farsi vedere. Ma io devo sopportare tutto questo? No, grazie", ha sbottato Antonella in un messaggio Twitter che poi ha rimosso dal suo account.

Ai fan che le attribuivano aggettivi come "iconica", inoltre, la ragazza ha risposto di essere solo una persona vera che dice sempre la verità.

Nonostante questo, però, Fiordelisi ha cancellato parte dello sfogo che ha avuto l'altra sera su Edoardo e sul loro rapporto d'amore: scrivendo di non voler più sopportare la situazione che si è venuta a creare nelle ultime settimane, è come se Antonella avesse anticipato l'inizio di un nuovo periodo di crisi tra lei e il fidanzato.

Donnamaria, invece, fino ad ora non si è ancora esposto su quello che è accaduto sui social network la sera del 23 giugno, quando la sua dolce metà l'ha contestato per la decisione che ha preso di non voler più pubblicare contenuti di coppia su Instagram.

Anche se la loro relazione è nata davanti alle telecamere, il romano ha scelto di sposare la privacy anche per allontanare le mille critiche che ogni giorno ricevono sia lui che Antonella dagli hater, ovvero da quelle persone che non credono nel loro sentimento.