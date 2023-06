Fin dal suo arrivo ad Adana, il comportamento di Fikret Fekeli risulterà ambiguo in più di una circostanza. Come rivelano le anticipazioni di Terra Amara, l'affascinante giovane verrà accolto con tutti gli onori presso la villa di Alì Rahmet ma Behice comincerà a sospettare da subito che si tratti di un impostore. Sebbene Fikret riesca a dimostrare di essere sincero, non passerà inosservato il fastidio che il giovane proverà nei riguardi di Demir, tanto che comincerà a indagare anche sulla famiglia Yaman.

La motivazione di tale comportamento salterà fuori durante la terza stagione della serie: Fikret rivelerà di essere il figlio illegittimo dell'ormai defunto Adnan Senior e quindi il fratellastro di Demir.

Fikret infastidito da Demir

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su un colpo di scena che vedrà protagonista Fikret. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via con l'inaspettato arrivo in paese di Fikret, il nipote che Alì Rahmet non vedeva più da trent'anni. Fekeli accoglierà subito il nipote in casa sua, con estremo fastidio di Behice che proverà a dimostrare che il giovane sta mentendo a tutti. In realtà, Fikret riuscirà sempre a distruggere le teorie della zia di Mujgan, con la quale instaurerà da subito un rapporto di amicizia che ben presto si evolverà in un sentimento più profondo.

La morte di Yilmaz finirà per avvicinare Fikret a Mujgan, con la disapprovazione di Behice che continuerà a spingere la nipote a intascare l'eredità del defunto marito per tornare a vivere a Istanbul.

In ogni caso, i riti per celebrare il funerale di Akkaya porteranno Fikret a stare a contatto con Demir.

Il fastidio che il nipote di Fekeli proverà verso Yaman sarà più che evidente al pubblico e raggiungerà il suo apice nel momento in cui Demir riceverà un premio e in questa circostanza farà un importante annuncio. Demir dirà che essendo unico erede del defunto Adnan Senior ha deciso di donare a Zuleyha metà dei possedimenti della madre Hunkar.

Fikret a questo annuncio perderà le staffe.

Chi è davvero Fikret?

Il motivo di questo disappunto sarà spiegato attraverso una serie di flashback che porteranno Fikret a ricordare il suo passato. Il giovane ricorderà di essere stato cacciato di casa da Musa, che in realtà non è suo padre. Quest'ultimo dopo aver scoperto il tradimento della moglie con Adnan Senior non vorrà saperne più nulla di loro e a questo punto anche Yaman rifiuterà di prendersi cura di loro.

In questo clima, Fikret avrà giurato vendetta alla famiglia Yaman mentre la madre sarà sul punto di morte.

Fikret deciderà di rivalersi sul suo fratellastro Demir, visto che il padre sarà ormai morto. Come primo atto Fikret deciderà di distruggere la tomba di Adnan. Come reagirà Demir quando se ne renderà conto? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.