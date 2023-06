Non accennano a placarsi le chiacchiere sulla coppia nata al Grande Fratello Vip 7 che in questi giorni si è separata: l'addio tra Antonella ed Edoardo, infatti, sta facendo discutere, ma c'è chi non crede che sia definitivo.

Tra i più scettici, spicca l'ex coinquilino Edoardo Tavassi che, intervistato in radio, ha fatto sapere che questa situazione si è già verificata tante volte all'interno della casa di Cinecittà.

Aggiornamenti sulla rottura tra Edoardo e Antonella

Antonella Fiordelisi è tornata single: è questa la notizia di Gossip che sta circolando dal 24 giugno.

La ragazza ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Edoardo nel corso di una diretta Instagram nella quale si è mostrata piangente e risentita per il trattamento poco rispettoso che avrebbe ricevuto dall'ormai ex fidanzato nell'ultimo periodo.

Anche Donnamaria ha confermato la rottura con un messaggio nel quale ha chiesto ai familiari di Fiordelisi di starle vicino e di farle capire che i social non sono la vita reale: secondo il romano, infatti, l'influencer non riuscirebbe a distinguere le due cose, e questo le causerebbe parecchi problemi anche nelle sue relazioni interpersonali.

Tra i tanti che stanno commentando l'allontanamento tra i Donnalisi c'è anche un altro concorrente dell'ultima edizione del GF Vip 7, ovvero Edoardo Tavassi.

Il parere di Edoardo Tavassi

Il 25 giugno Tavassi è intervenuto nel programma radiofonico di Radio Radio, Non succederà più, e ha detto la sua sulla separazione tra Antonella ed Edoardo. Il 37enne romano ha minimizzato la notizia della rottura con queste parole: "Non so cosa è successo, ma vorrei che tutti fossero felici".

Il finalista del GF Vip 7 ha anche precisato che secondo lui il sentimento nato tra le mura di Cinecittà può rafforzarsi nella quotidianità, esattamente come è successo a lui e a Micol Incorvaia in questi mesi.

Quando l'intervistatrice gli ha chiesto un'opinione sull'addio definitivo tra i Donnalisi, Tavassi ha dichiarato: "Io lo dico chiaramente. Questa cosa è ufficiale come le altre 184 volte che si sono lasciati nella casa".

Anche se con una battuta ironica, dunque, Edoardo ha fatto intendere di non credere alla fine della storia tra Fiordelisi e Donnamaria e che, com'è accaduto quando hanno partecipato al Grande Fratello Vip, anche in quest'occasione potrebbero riappacificarsi.

Il silenzio della coppia del GF Vip

Dopo aver annunciato la fine della loro relazione, Antonella ed Edoardo non sono più tornati sull'argomento: i contenuti che entrambi gli ex gieffini hanno postato su Instagram di recente, infatti, non riguardano il loro rapporto ma ciò che hanno fatto tra sabato 24 e domenica 25 giugno.

L'influencer è stata raggiunta in Campania da un'amica e sta trascorrendo il weekend in barca, mentre il romano è ancora impegnato con la conduzione di un evento musicale che è organizzato dalla radio per la quale lavora.

Tornando a Tavassi, nell'intervista che ha rilasciato in queste ore ha parlato anche dell'amicizia con Donnamaria. Da quando hanno lasciato la casa del GF Vip, infatti, i due non si sono più visti né confrontati e i motivi sono diversi: la lontananza (uno vive a Roma, l'altro a Milano) e la poca simpatia che c'è tra le rispettive compagne (soprattutto Fiordelisi non gradiva che il fidanzato frequentasse gli Incorvassi).

Tavassi, però, si è detto favorevole ad un eventuale faccia a faccia e alla possibilità che il suo rapporto con Edoardo possa tornare quello di un tempo.