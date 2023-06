Un'altra coppia che si è formata negli studi di Uomini & Donne si è separata: ad annunciare la fine della sua storia d'amore, è stata Silvia Zanin in un'intervista che ha rilasciato su Instagram. La dama del Trono Over ha fatto sapere che la relazione con Sabino sarebbe durata poche settimane e che lui non avrebbe mai mostrato un reale interesse nei suoi confronti una volta che hanno lasciato insieme il programma.

Aggiornamenti sugli amori sbocciati a U&D

Isabella Ricci si è separata da Fabio Mantovani dopo un anno di matrimonio, mentre un'altra coppia che è nata a U&D si è detta addio nel giro di poche settimane.

La pagina "Fralof", infatti, il 25 giugno ha reso pubbliche le dichiarazioni con le quali Silvia del Trono Over ha annunciato la fine della sua relazione con Sabino. I due avevano lasciato insieme lo studio la scorsa primavera: dopo essersi frequentati per meno di un mese, la dama e il cavaliere avevano deciso di approfondire il loro rapporto lontano dai riflettori, emozionando tutto il pubblico con una scelta dolce e romantica.

A distanza di un po' di tempo da quel colpo di scena, la protagonista del dating-show ha spiazzato i telespettatori raccontando cosa è successo nel suo privato una volta che le telecamere di Canale 5 si sono spente.

La versione della protagonista di U&D

Nella prima intervista che ha rilasciato dopo la fine della sua esperienza a U&D, Silvia ha descritto così la breve relazione con Sabino: "Vivo di sensazioni, ma non sempre sono quelle giuste".

"Lui ha saputo vendersi molto bene. Se avesse partecipato ai Golden Globe, avrebbe vinto come miglior attore protagonista. Lui avrebbe vinto l'Oscar", ha tuonato la dama del Trono Over nei confronti dell'ormai ex compagno.

Stando a queste parole, dunque, in tv il cavaliere si sarebbe mostrato diverso da come è nella vita di tutti i giorni, ma Zanin se ne sarebbe accorta solo una volta lasciato il programma mano nella mano con lui.

"La nostra storia è durata solo un mese, è finita dieci giorni dopo aver abbandonato lo studio. Ci sono rimasta male", ha aggiunto la donna senza scendere nei particolari di quello che avrebbe portato alla rottura definitiva dopo una frequentazione così breve.

Le stoccate al cavaliere di U&D

Nell'informare fan e curiosi del fatto che la redazione di U&D è al corrente di tutto quello che è accaduto tra lei e Sabino, Silvia ha lanciato una frecciatina all'ex dicendo: "Io sono stata usata.

Ho riflettuto su alcuni suoi comportamenti, ma non voglio andare oltre".

Zanin, dunque, ha preferito tenere per sé le vere ragioni per le quali la relazione con il cavaliere non è andata a buon fine, anche se ha fatto intendere che lui avrebbe atteggiamenti totalmente diversi rispetto a quelli galanti che ha assunto in studio.

La protagonista del Trono Over, poi, ha speso belle parole per Maria De Filippi e per l'abbraccio che si sono date poco prima che lei abbandonasse il dating-show assieme a Sabino, mentre si è detta dispiaciuta dei tanti attacchi che Gianni Sperti le ha fatto davanti alle telecamere.

La torinese, infine, non ha fatto alcun accenno all'altro uomo che ha frequentato sotto i riflettori nel corso della sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5: Biagio Di Maro, il napoletano con il quale ha vissuto un vero e proprio tira e molla meno di un anno fa.

I fan di U&D, però, in queste ore stanno ipotizzando che Silvia possa riprendere posto nel parterre visto che ora è ufficialmente single. A fine agosto, ovvero quando inizieranno le registrazioni delle puntate dell'edizione 2023/2024, si scoprirà se la dama si rimetterà in gioco oppure se la sua avventura in tv è finita.