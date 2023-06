Giulia Stabile si è raccontata in un'intervista al settimanale Grazia. La ballerina professionista di Amici di Maria ha parlato dei suoi nuovi progetti di lavoro, ma ha anche pronunciato una frase che ha allarmato i fan. Nel dettaglio, Giulia ha detto di Sangiovanni (Pietro Giovanni Damian) che è e resterà per sempre il suo primo grande amore, ma non ha confermato se la relazione procede o meno.

Le parole di Giulia sulla sua situazione sentimentale

I fan della coppia formata da Giulia Stabile e Sangiovanni sono in apprensione. La ballerina, in un'intervista, ha risposto ad una domanda riguardante la sua situazione sentimentale: "Posso solo dire che per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore".

Dunque, la giovane non ha confermato o smentito di essere ancora impegnata con il cantante veneto.

Da settimane infatti, si vocifera che i due giovani siano in crisi, ma da parte di entrambi non è mai arrivato alcun commento. Ad alimentare le voci ci hanno pensato i due diretti interessati: Giulia e Sangiovanni da settimane non si mostrano più insieme sui social, anche se sono presenti dei like. Inoltre, nei giorni scorsi, Stabile è stata avvistata in compagnia del collega Sebastian.

Come si sono conosciuti la ballerina e il cantante

Giulia Stabile e Sangiovanni hanno partecipato alla stessa edizione di Amici di Maria.

Fin dall'inizio, entrambi gli allievi avevano dimostrato di avere un certo feeling, tanto da decidere di intraprendere una relazione all'interno della casetta di Amici. Settimana dopo settimana, i due sono arrivati al serale del talent show, fino ad approdare alla finalissima.

Giulia e Sangiovanni si erano sfidati e la ballerina ha vinto sia il talent show che il circuito "danza".

Terminato Amici, la coppia ha continuato la relazione, ma ha preferito restare lontana dai riflettori per evitare di avere a che fare con l'invadenza di alcuni fan.

I progetti futuri di Stabile

Nell'intervista, Giulia Stabile ha parlato anche del suo futuro lavorativo.

La giovane ha spiegato che in estate andrà a studiare in America, ma non vorrebbe gettare via tutto ciò che ha costruito in Italia: "Mi piacerebbe avere una carriera lì, anche se è molto complicato".

Al tempo stesso, la ballerina un giorno vorrebbe guardarsi indietro e dire a sé stessa di non avere avuto rimpianti su nulla di quello che ha fatto. In Italia, Giulia ha lavorato nel corpo di ballo dei professionisti di Amici di Maria. Inoltre, ha co-condotto insieme a Belen Rodriguez il programma di Canale 5 Tu si que vales.