In Terra Amara, dopo le morti di Hünkar e Yilmaz, Fekeli si dovrà preparare a dire addio anche Müjgan, che perderà la vita in un incidente aereo mentre sarà diretta a Istanbul per costruirsi una nuova vita.

Müjgan vuole cambiare vita, così decide di trasferirsi a Istanbul

Per Müjgan non sarà per niente facile ricostruirsi una vita dopo essere rimasta vedova. Avrà qualche avvicinamento con Fikret, ma il ragazzo non le darà la giusta dose di fiducia che le servirà in quel momento. Spinta anche da Lütfiye e Fekeli, deciderà di cambiare aria e di tornare nella sua città d'origine: Istanbul.

Con l'intercessione di Lütfiye potrebbe diventare il nuovo medico di una prestigiosa clinica privata. Il condizionale è d'obbligo, visto che almeno inizialmente la ragazza non saprà se accettare l'offerta. Vorrebbe dare una seconda chance al suo amore con Fikret, ma il giovane non le darà nessun segnale positivo, così alla povera Müjgan non resterà che partire per Istanbul.

Müjgan dice inconsapevolmente addio al suo bambino

La dottoressa deciderà di partire, ma in un primo momento lo farà da sola: non vorrà farsi trovare impreparata nell'accogliere il suo bambino nella nuova casa di Istanbul, che per il momento ancora non c'è. Per questo Müjgan partirà in primis per cercare una casa, solo successivamente tornerà nel ranch di Fekeli per prendere il bambino e iniziare così una nuova vita insieme.

Sarà proprio Fekeli insieme a Lütfiye e Kerem Ali ad accompagnarla all'aeroporto di Adana. Müjgan stringerà il bambino forte a sé promettendogli che ben presto la mamma tornerà a prenderlo per iniziare una nuova vita insieme, ma non sarà così.

La radio annuncia la notizia della morte di Müjgan: l'aereo su cui viaggiava è caduto

Müjgan non vedrà l'ora di preparare a Istanbul la nuova stanza per il suo piccolo. "La riempirò con i tuoi giocattoli preferiti", dirà a Kerem Ali con un bel sorriso stampato sul viso. Sarà dura resistere a Istanbul senza il suo bambino. "Come farò senza di te", dirà Müjgan al piccolo, ma Fekeli le assicurerà che il tempo passerà in fretta.

La giovane lascerà il figlio nelle mani di Lütfiye e Fekeli, e prima di entrare in aeroporto li saluterà ancora, senza poter immaginare che quella sarà l'ultima volta. Perché quando tutti rientreranno a casa, alla radio sentiranno una notizia sconvolgente: l'aereo su cui stava viaggiando Müjgan è caduto e nessun passeggero o membro dell'equipaggio è sopravvissuto. Un duro colpo per la famiglia Fekeli, che dovrà affrontare l'ennesimo lutto.