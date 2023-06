A distanza di poche settimane dall'annuncio della separazione dal marito Fabio Mantovani, Isabella Ricci ha rotto il silenzio e ha spiegato cosa l'ha portata a decidere di chiedere il divorzio. In sostanza, l'ex dama di Uomini e donne, ha dichiarato di aver commesso una sorta di errore di valutazione nei confronti dell'uomo che ha poi deciso di sposare.

Isabella Ricci confessa: 'La separazione l'ho chiesta io'

Nel corso di un'intervista rilasciata a Fanpage, l'ex dama Isabella Ricci ha cercato di fornire qualche dettaglio in più sulla separazione da Fabio Mantovani.

Come noto, solo lo scorso 8 giugno, Isabella aveva annunciato su Instagram di essersi separata legalmente dal marito. Non era scesa nei dettagli in quell'occasione. Solo ora, a distanza di qualche settimana, ha deciso di rompere il silenzio sulla vicenda, fornendo qualche dettaglio in più. L'ex dama di U&D, non ha nascosto l'amarezza per come è andata a finire con Fabio. I due si erano sposati solo un anno fa, a distanza di pochi mesi dalla loro uscita da Uomini e donne. Sembrava un amore da favola il loro, ma qualcosa è andato storto. Tutto sarebbe precipitato intorno alla metà di gennaio del 2023. Lo ha ammesso la stessa Isabella, la quale ha precisato che la separazione è stata chiesta da lei.

Isabella sul matrimonio con Fabio: 'È stato un errore di valutazione'

Ovviamente, la decisione di divorziare da Fabio, non è stata presa, alla leggera. Isabella non ha nascosto di essere amareggiata, perché un intero progetto di vita è andato in fumo. L'ex dama ha inoltre confidato di voler guardare avanti, nonostante il rammarico per un matrimonio finito male.

La donna comunque, non ha voluto spiegare nei dettagli i motivi che l'hanno spinta a chiedere la separazione da Fabio. Si è limitata a dire che vuole lasciarsi tutto alle spalle il prima possibile. Riferendosi all'ormai ex marito, ha solo specificato: 'È stato sostanzialmente un inciampo, un errore di valutazione da entrambe le parti'

Ricci sull'ex Fabio: 'L'ho sopravvalutato'

'Riconosco di aver commesso l'errore di averlo sopravvalutato', ha aggiunto l'ex dama di Uomini e donne, riferendosi a Fabio Mantovani.

Parole che comunque, non spiegano cosa sia successo tra i due. Magari più in là, Isabella o Fabio, faranno chiarezza al riguardo. Intanto Isabella potrà godersi la casa di Dubai, acquistata con i suoi risparmi proprio dopo le nozze con Fabio. L'ex dama infatti, ha intenzione di continuare a viverci, trascorrendoci i mesi invernali. Dopo la notizia della rottura con Fabio, i fan si stanno chiedendo se Isabella tornerà a Uomini e donne per cercare di nuovo l'amore. A tal proposito, Ricci non ha escluso questa possibilità, anche se ha ammesso che forse, al momento, è troppo presto per pensare a questa eventualità. La separazione da Fabio è ancora troppo fresca.