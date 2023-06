Gloria ci sarà nella nuova stagione Il Paradiso delle Signore 8 in onda a settembre? Questa è la domanda che si stanno facendo i tanti fan della bellissima e dolce Moreau.

L'attrice che interpreta Gloria, Lara Komar, non sta pubblicando nessun post su Instagram che riguarda il set e le riprese delle nuove puntate Il Paradiso. Un dettaglio che non è sfuggito ai suoi follower, preoccupati dalla possibilità che a settembre ci sia un addio.

Un addio, quello di Gloria, che potrebbe non essere il solo.

Spoiler Il Paradiso delle signore 8, Gloria c'è nelle prossime puntate?

Nel finale di stagione della soap Il Paradiso delle signore Veronica ha fatto in modo che Gloria, la sua rivale in amore, partisse per L'America, così da vivere il rapporto con Ezio in santa pace. Un rapporto che si basa sull'illusione e sulle bugie, viste le innumerevoli occasioni in cui Colombo ha provato a farle aprire gli occhi.

Fatto sta che Veronica, pur essendo venuta a conoscenza del tradimento di Ezio con Gloria, ha abbassato la testa e ha continuato ad andare avanti imperterrita, con il suo sogno illusorio della famigliola felice, tanto da proporre a Ezio di fingersi genitori del bambino che aspetta Gemma.

Una possibilità che per fortuna non si è concretizzata per il provvidenziale ritorno di Marco, che ha capito di amare Gemma e di voler crescere il loro bimbo.

Nella nuova stagione della soap, pare che Ezio non resti nel cast del Il Paradiso 8, come è trapelato da insistenti voci in rete. Ci si chiede dunque che ne sarà di Gloria e se tra loro arriverà il lieto fine.

Lara Komar, Gloria ne Il Paradiso delle signore tace sui social

L'attrice che dona il volto a Gloria ne Il Paradiso delle signore è solita pubblicare dei post che la immortalano in alcune scene oppure nel suo camerino.

Guardando però il suo profilo ufficiale Instagram, l'ultima foto che la vede impegnata nella soap risale a Pasqua, dove augurava una 'felice rinascita' ai suoi affezionatissimi follower.

Un segno che fa pensare al fatto che la signora Moreau non ci sia nei prossimi episodi, ma anche che la sua storia abbia un lieto fine. Ezio, infatti, sapute le bugie di Veronica, potrebbe decidere di lasciarla una volta per tutte e raggiungere il suo unico amore.

Un lieto fine, quello di Ezio e Gloria, che farebbe contenti i fan, da sempre speranzosi che l'amore trionfi in questa coppia che così tanto ha sofferto. Il signor Colombo potrebbe dunque volare in America per raggiungere colei che di fatti è ancora sua moglie e ritrovare anche l'adorata figlia Stefania. Cosa farebbe Veronica? Visto che Gemma si sposerà con Marco resterebbe sola e non si esclude che anche lei possa uscire di scena, sconfitta dalla sua stessa ostinazione.