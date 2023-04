Ezio Colombo ci sarà nel cast de Il Paradiso delle signore 8 ? Mancano ormai poche settimane al gran finale della settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, in grado di appassionare ogni giorno milioni di spettatori.

E, tra i volti di punta di questa stagione, figura anche l'attore Massimo Poggio che da diversi anni ormai veste i panni di Ezio, marito di Gloria e attualmente compagno di Veronica.

Confermato l'appuntamento in tv con Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 si avvia verso le fasi conclusive d questa stagione: entro la prima settimana di maggio saranno trasmesse le ultime puntate di questa fortunata stagione che sta registrando ottimi ascolti in daytime con una media che arriva a superare la soglia quotidiana del 20% di share.

Numeri che hanno spinto la Rai a credere ancora in questo progetto e così, per la stagione televisiva 2023/2024, è confermata già l'ottava stagione della soap in prima visione assoluta.

Le nuove puntate dell'ottava stagione saranno in onda da settembre in poi nella fascia del pomeriggio, come sempre dalle 16 alle 17 circa.

E, in queste settimane, gli sceneggiatori stanno mettendo a punto le trame delle nuove puntate che si preannunciano ancora una volta ricche di colpi di scena.

'Non lo so', l'attore di Ezio gela su Il Paradiso delle signore 8

Ma chi ci sarà nel cast de Il Paradiso delle signore 8? Al momento si hanno poche certezze sui volti noti della soap che torneranno in scena e tra questi figura il nome di Vanessa Gravina, alias la perfida contessa Adelaide Di Sant'Erasmo.

In bilico, invece, la presenza di Ezio Colombo interpretato dall'attore Massimo Poggio. In una recente intervista è stato proprio l'attore a lasciare un po' di dubbi sul suo ritorno nel cast di questa ottava stagione della soap opera, le cui riprese sono previste da maggio in poi.

"Non lo so. Fare l'attore vuol dire non avere certezza di nulla, mai", ha rivelato l'attore di Ezio frenando così sul suo possibile ritorno nel cast de Il Paradiso delle signore 8.

Ezio diviso tra Gloria e Veronica ne Il Paradiso delle signore

Insomma, al momento sembrerebbe che non ci siano delle certezze e delle conferme al 100% per Massimo Poggio, la cui presenza nel cast dell'ottava stagione della soap opera potrebbe non essere scontata.

Intanto, in vista del gran finale di questa settima stagione, resta da capire come si evolverà la situazione personale di Ezio.

L'uomo ha messo in discussione i suoi sentimenti con la promessa sposa Veronica, lasciandosi andare alla passione con l'ex moglie Gloria. Nelle ultime puntate riuscirà a far chiarezza con i suoi tormentati sentimenti?