Marina Giordano ha chiesto ad Alberto Palladini di allearsi con lei per distruggere Roberto Ferri. Questo è quanto accaduto nella puntata di Un posto al sole del 21 giugno in onda su Rai 3, ma cosa comporterà questa nuova dinamica?

Lara sembra stare in silenzio in questi episodi, mentre una furiosa Giordano è assoluta protagonista, pronta a farla pagare cara a Roberto per il suo avvicinamento con Martinelli durante la sua assenza (informazione tra l'altro avuta dalla povera Silvana che, suo malgrado, si trova sempre in mezzo a situazioni spiacevoli e imbarazzanti).

Roberto si è presentato al lavoro con dei graffi sul viso, particolare che non è passato inosservato alla fedele segretaria, che ha commesso la leggerezza di guardarlo con preoccupazione. Un atteggiamento che ha fatto andare su tutte le furie Ferri, come si poteva ben immaginare. Nervi a fior di pelle per l'imprenditore, un punto decisamente a favore di Marina e del suo nuovo braccio destro Alberto.

Marina stuzzica Alberto: 'Hai la possibilità di vendicarti del tuo più grande nemico'

Roberto è al limite, sta per perdere Marina e il matrimonio nel quale ha tanto creduto. Certo ha le sue colpe, visto che si è lasciato tentare da Lara, tanto da restare a dormire da lei e vivere come se fossero in coppia.

Dopo aver scoperto cosa è successo in sua assenza, Marina non ha voluto sentire scuse. Non solo non vuole più che Roberto resti nel loro appartamento, ma ha anche deciso di fargliela pagare molto, molto cara. Come? Alleandosi con il suo acerrimo nemico Alberto, che da anni aspetta di vedere Ferri allo stremo.

Palladini ha suggerito a Marina una strategia alquanto innovativa: trovare soluzioni 'creative' per mettere al tappeto Ferri, ma cosa avrà in mente?

Conoscendolo, ci aspettiamo di tutto.

Un posto al sole, Alberto pronto a togliere tutto a Ferri

Roberto ama Marina, anche se a modo suo e con tutte le debolezze del caso. Nonostante abbia avuto moltissime storie d'amore, alla fine è sempre tornato da lei, tanto da sposarla.

Marina ha voluto dargli fiducia, pagata poi molto cara, vista la presenza di Lara.

La sua rabbia è così tanta da aver chiesto ad Alberto di allearsi con lei per distruggere Ferri, sfida ben accettata dall'avvocato.

Ci si chiede quali siano queste 'soluzioni creative' che ha accennato Alberto nella puntata di ieri di Un posto al sole. Riguarderanno il suo patrimonio e i Cantieri? Questa sembra una strada probabile e, viste le due menti acute e pronte a tutto di Marina e Alberto, stavolta Roberto avrà da penare.

Ferri potrebbe davvero perdere tutto: lavoro, soldi e prestigio. Una rivincita che farebbe felice Alberto e darebbe soddisfazione a Marina, sempre che l'amore verso Roberto (che comunque è forte) non vinca sulla sua rabbia incontrollabile.