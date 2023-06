Cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 in programma da settembre in poi su Rai 1? Le anticipazioni della soap opera rivelano che non mancheranno i colpi di scena e i nuovi intrighi che appassioneranno il pubblico.

Spazio in primis alle vicende della contessa Adelaide, che tornerà ad essere una delle protagoniste indiscusse della soap così come ci sarà spazio per le novità legate al personaggio di Matilde, alla ricerca della verità sulla fatidica notte dell'incendio al mobilificio.

Marco e Gemma assenti in scena: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di settembre rivelano che gli spettatori non avranno modo di rivedere in scena la coppia composta da Marco e Gemma.

I due non saranno presenti nel corso delle prime puntate di questa nuova stagione: si assisterà ad una uscita di scena, testimoniata anche dall'assenza dei due attori sul set della soap opera.

In queste prime settimane di riprese, Gaia Bavaro e Moisé Curia non hanno preso parte alle registrazioni dei nuovi episodi, ma questo non esclude il fatto che Marco e Gemma possano tornare nel corso della stagione che andrà avanti fino a maggio 2024.

Matilde indaga per scoprire la verità: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per i due giovani protagonisti della soap, in attesa del loro primo figlio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di settembre rivelano che ci parlerà anche delle vicende di Matilde.

Matilde indagherà per cercare di scoprire la verità su quella drammatica notte dell'incendio al mobilificio, dove ha visto andare in frantumi il suo sogno e quello della sua famiglia.

Un duro colpo per la donna che, tuttavia, non avrà alcuna intenzione di arrendersi e intende mettersi all'opera per cercare di scoprire come sono andate realmente le cose.

Un'indagine che, tuttavia, potrebbe mettere alle strette Tancredi, il marito della donna, dato che fino a questo momento ha sempre taciuto la verità sull'incendio e non ha mai confessato alla donna di essere in parte responsabile di quel disastro.

Adelaide chiamata a fare chiarezza: anticipazioni Il Paradiso delle signore

Occhi puntati anche sulla contessa Adelaide che, in questa nuova stagione della soap, continuerà ad essere una delle protagoniste indiscusse.

La donna terrà banco con gli intrighi legati a quel segreto che custodisce e che, fino a questo momento, non è stato ancora svelato in maniera chiara.

Eppure, anche per lei, potrebbe giungere il momento della resa dei conti finale: Adelaide si ritroverà costretta a far chiarezza sul periodo della sua sparizione? Lo scopriremo nel corso degli episodi di settembre.