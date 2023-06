Scoppia la polemica sulla nuova stagione de Il Paradiso delle signore, la soap opera del pomeriggio che tornerà in onda da metà settembre su Rai 1.

In queste settimane sono cominciate le riprese delle nuove puntate e, dai profili social degli attori, è possibile ricavare già le prime anticipazioni su quello che succederà e su chi rischia di uscire di scena dalla soap.

Tra i protagonisti in bilico figura il giovane Christian Roberto, l'interprete di Francesco Rizzo, che fino a questo momento non ha preso parte alle riprese della soap e ciò ha scatenato le polemiche social dei fan.

Grande attesa per le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 ripartirà regolarmente da settembre nella fascia del primo pomeriggio. La soap opera tornerà a tener compagnia al pubblico nello slot che va dalle ore 14 alle 16 circa, come sempre dal lunedì al venerdì.

Le sorprese non mancheranno e, in queste settimane, sono cominciate le riprese delle nuove puntate: nel cast è confermata la presenza di alcuni volti storici, come nel caso di Roberto Farnesi e Vanessa Gravina.

Non mancheranno poi le new entry anche se, in queste ore, ha fatto discutere l'assenza in scena del giovane attore che veste i panni di Francesco Rizzo.

L'attore di Francesco fuori dal cast de Il Paradiso 8

Christian Roberto è stato uno dei personaggi rivelazione della passata stagione della soap, in grado di conquistare il pubblico grazie alla semplicità del suo Francesco.

In tanti speravano di poterlo vedere ancora all'azione nel corso della prossima stagione de Il Paradiso delle signore ma, fino a questo momento, così non è stato.

Christian Roberto non ha preso parte alle prime settimane di riprese della soap opera e, proprio in questi giorni, ha postato delle stories social in cui ha annunciato l'inizio del suo nuovo impegno professionale con "Battiti Live", il programma musicale di Italia 1.

L'attore de Il Paradiso delle signore sarà nel cast dei ballerini dello show musicale estivo condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, di cui le registrazioni sono previste fino a fine luglio.

'Francesco fatto fuori, resta il disagio', i fan de Il Paradiso delle signore polemici

Una notizia che ha scatenato alcuni critiche e polemiche sul web e sui social, dove in diversi si stanno lamentando per l'uscita di scena di Christian Roberto dal cast.

"Con Francesco potevamo avere una ship carina, una famiglia nuova e un bel rapporto madre/figlio, invece hanno rovinato tutto", ha scritto un commentatore de Il Paradiso delle signore.

"Francesco fatto fuori per fare spazio al disagio e a triangoli sentimentali orrendi", ha sbottato ancora un altro spettatore social della soap.