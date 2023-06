In attesa della semifinale dell'Isola dei Famosi, c'è stato un nuovo scontro tra naufraghi che ha coinvolto Luca Vetrone ed Helena Prestes. Il primo parlando con alcuni compagni d'avventura ha spiegato che la modella l'avrebbe insultato e offeso lontano dalle telecamere. Stando alla versione del giovane, Helena ha avuto una reazione simile solo per averle chiesto di non camminare dietro la stuoia perché in quel modo sollevava della sabbia.

Lo sfogo di Luca

Parlando con i suoi compagni d'avventura, Luca Vetrone ha spiegato di avere avuto l'ennesimo litigio con Helena: "Oggi ho avuto l’ennesima lite con Helena dove io le ho chiesto gentilmente di non passarmi dietro la stuoia che mi arrivava la sabbia in faccia e lei da lì mi ha iniziato a insultare in modo pesante.

Ovviamente eravamo off-camera, quindi era libera di dire tutto quello che pensava. Quindi è andata giù abbastanza pesante. Non vorrei stare qui a dire i termini precisi, però mi ha offeso in modo veramente pesante tanto che gli altri ci sono rimasti veramente male".

Il concorrente ha sostenuto che la nuova discussione lo ha portato a tirare le somme su Helena: "Questo mi fa capire quanto sia falsa come persona, finta e costruita".

La versione di Helena

La versione di Luca Vetrone è stata confermata anche da Marco Mazzoli che ha assistito allo screzio fra i due concorrenti. In un secondo momento i due naufraghi hanno cercato di chiarirsi senza però trovare un punto d'incontro.

Poco dopo, in confessionale Helena ha spiegato di avere perso le staffe a causa dei continui rimproveri da parte di Vetrone: "Il mio rapporto con Luca è durato solo quel momento in cui abbiamo parlato settimane fa.

Non abbiamo mai più parlato, più guardati con tenerezza. Mi tratta sempre male. E oggi io sono meno paziente. Eravamo in un momento di pausa, non c’erano le telecamere, lui era in mezzo al passaggio con la sua stuoia, tutti buttano la sabbia e lui mi fa ‘ os tai buttando la sabbia sulla mia stuoia’. Io gli ho detto ‘sei un bambino, non rompermi i cavolons’.

E gli ho detto ‘vaffanbrodo, lasciami stare’. Io mi sono stufata di questa energia. Poi avevo chiesto scusa".

Helena Prestes senza freni

Nelle scorse ore, Helena Prestes è stata protagonista di un altro acceso scontro che ha coinvolto quasi tutti i concorrenti dell'Isola dei Famosi.

Tutto ha avuto con Mazzoli che, con tutti i naufraghi in gruppo, ha deciso di portare avanti un gioco con Helena.

Ad ogni parola che lui pronunciava, lei doveva associare uno degli altri naufraghi. Partiamo dalla parola “falsa” che la Prestes ha associato a Cristina. Lei è rimasta molto amareggiata. Poi la parola “fredda” che è stata legata a Pamela. Lei ha risposto: “Fiera di esserlo, con chi voglio ovviamente”. Infine Mazzoli ha lanciato la parola “infame” ed Helena l’ha associata ad Andrea, lasciando tutti basiti.