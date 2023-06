Marco Mazzoli è il vincitore dell'Isola dei Famosi 2023. Dopo la proclamazione del vincitore , il naufrago ha rivolto un pensiero a Chico Forti e ha dedicato la vittoria all'amico Paolo Noise, alla moglie, a tutti gli ascoltatori de Lo Zoo di 105 e tutti coloro che hanno creduto in lui fin da subito.

Le parole di Mazzoli

Marco Mazzoli è finito all'ultimo televoto contro Luca Vetrone e ha vinto. Al momento del verdetto ha dedicato la vittoria dell'Isola dei Famosi a Chico Forti: "Era dentro di me quando non ce la facevo più, e io pensavo come fai che Chico è in carcere da 24 anni ingiustamente e non ha ancora una data d'uscita".

Inoltre ha ringraziato colui che ha creduto in lui dal primo giorno che è arrivato in Honduras: Celeste, ovvero il capo degli autori presenti sull'isola. Poi ha ringraziato tutta la produzione del reality show, Alvin e tutti coloro che lavorano dietro le quinte. Successivamente ha dedicato il trionfo all'amico Paolo Noise costretto al ritiro per motivi di salute e alla moglie: "La cosa che amo più al mondo". Nei ringraziamenti c'è stato spazio anche per la rubrica de Lo Zoo dei 105 creata dallo stesso Mazzoli.

Chi è Chico Forti

Chico Forti è un produttore italiano e un velista. Nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti d'America e attualmente è detenuto presso il carcere di massima sicurezza Dade Correctional Institution di Florida City.

L'accusa è di frode fiscale e di circonvenzione di incapace per l'acquisto della struttura alberghiera Pikes Hotel, e di concorso in omicidio di Dale Pike, figlio di Anthony con il quale Dale stava trattando per l'acquisto dell'immobile

Dal momento che Forti si è sempre dichiarato innocente e vittima di un errore giudiziario, in Italia sono nati moltissimi movimenti per sostenere la sua innocenza.

Isola dei Famosi: telespettatori divisi sulla vittoria di Mazzoli

Sui social, la vittoria di Marco Mazzoli non è stata accolta da tutti in modo positivo.

Il naufrago durante il suo percorso all'Isola dei Famosi è stato più volte protagonista di alcune frasi infelici. Uno degli episodi finiti al centro delle polemiche era stata una frase infelice su Helena Prestes: il conduttore radiofonico aveva sostenuto che la modella voleva essere la copia di Belen Rodriguez, ma fisicamente non aveva nulla che ricordasse Belen. Durante la finale di ieri invece, Marco ha definito Gianmaria Sainato una donna nonostante l'ex naufrago abbia detto più volte di voler essere chiamato con il pronome maschile.