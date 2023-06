Nathaly Caldonazzo ha rilasciato un'intervista a Novella 2000 per parlare dell'esperienza vissuta all'Isola dei Famosi. Tra i vari argomenti affrontati dalla showgirl, c'è stato spazio anche per chiarire il presunto corteggiamento a Cristopher Leoni. L'ex naufraga ha ribadito che la sua versione corrisponde alla realtà: ha chiesto al modello di dormire nella sua capanna solamente per non apparire scortese.

La versione di Caldonazzo

Durante la finale dell'Isola dei Famosi, Christopher Leoni ha sostenuto che Nathaly Caldonazzo lo abbia corteggiato su Playa Sant'Elena: "Lei, due volte nella stessa notte, l’ho trovata nel mio letto e mi ha detto di non essersene accorta".

Intervistata da Novella 2000, l'ex naufraga ha ribadito la sua versione dei fatti: "Dormiva nella mia capanna e gli ho detto di restare se voleva, per ospitalità. Mentre dormivo mi sono girata e l’ho appena sfiorato. Non mi sono infilata nella sua branda a provarci come ha detto. Sentire dire questo mi ha fatto schifo".

A tal proposito ha detto che se tornasse indietro, non spenderebbe più tempo e forze per prendere le difese di Christopher Leoni. Un altro naufrago che l'ha delusa è anche Luca Vetrone: "È un ragazzino".

Il rapporto con gli altri naufraghi

Archiviato l'affaire legato al presunto corteggiamento nei confronti di Christopher Leoni, Nathaly Caldonazzo ha risposto ad alcune domande sui suoi ex compagni d'avventura.

Nel dettaglio, ha detto di avere chiarito con Alessandro Cecchi Paone poiché in Honduras ogni litigio viene amplificato.

Sicuramente rimarrà in contatto con Fiore Argento, Corinne Clery e Helena Prestes: "La vedevo un po’ come mia figlia, ma più capricciosa. È una brava ragazza, con il suo caratterino". Al contrario, la showgirl sente di non avere nulla a che fare con Cristina Scuccia, Pamela Camassa e Alessandra Drusian: secondo lei anziché essere propense al dialogo, preferivano lamentarsi tutto il giorno per motivi futili.

Tra i finalisti dell'Isola dei Famosi, Nathaly ha rivelato di essere felice per la vittoria di Marco Mazzoli.

La stoccata ad alcuni ex concorrenti del GFVip 6

Nathaly Caldonazzo lo scorso anno ha partecipato al Grande Fratello Vip 6 e ha detto di essere rimasta in contatto con Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Valeria Marini e Katia Ricciarelli.

Al contrario, non ha più sentito Giucas Casella, Carmen Russo e Eva Grimaldi: "Anche se non li incontro più, va bene lo stesso".

Secondo la showgirl, all'interno dei reality show spesso si tende a far prevalere le dinamiche del gioco piuttosto che instaurare rapporti umani. Nella casa di Cinecittà, Nathaly aveva avuto una discussione accesa con le sorelle Selassié (Jessica e Lulù) e con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.