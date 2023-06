Terra Amara prosegue con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni dal 3 al 7 luglio annunciano che in primo piano ci saranno due importanti avvenimenti. Il primo colpo di scena riguarderà Zuleyha che dirà finalmente a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Il secondo avvenimento che sorprenderà di telespettatori sarà la morte di Hatip in seguito a uno scontro con Gaffur.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha parlerà a Yilmaz del suo primogenito

Le anticipazioni di Terra amara per la settimana dal 3 al 7 luglio raccontano che Zuleyha si renderà conto che è arrivato il momento della verità.

Quando tutto sembrerà risolto con Demir e la donna resterà da sola nella stanza dell'ospedale, chiederà a Gulten di chiamare Yilmaz.

L'uomo arriverà di corsa, senza immaginare che quello che sta per dirgli Zulehya cambierà tutta la sua vita. Prima di parlare, la signora Altun si farà promettere da Yilmaz che non farà parola con nessuno di quello che gli dirà. Successivamente, la donna andrà dritta al sodo: "Adnan è tuo figlio", sconvolgendo Yilmaz che non riuscirà a trovare le parole da dire.

Anticipazioni settimana dal 3 al 7 luglio: Zuleyha sconvolta dalla reazione di Yilmaz

Le puntate di Terra amara dal 3 al 7 luglio vedranno al centro dei riflettori la reazione di Yilmaz alla rivelazione di Zuleyha.

Quando verrà a sapere che Adnan è suo figlio sarà furioso con la donna e le chiederà come abbia potuto mentirgli per così tanto tempo.

Zuleyha gli spiegherà che Demir non avrebbe esitato a togliere la vita a entrambi e quando Yilmaz verrà a sapere che il suo rivale era a conoscenza di tutto sarà ancora più deluso. Akkaya non vorrà sentire ragioni e sarà determinato a prendersi suo figlio e affrontare Demir, ma Zuleyha non potrà sopportare un'altra guerra.

Hatip perderà la vita in uno scontro con Gaffur

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha sarà terrorizzata dall'idea di poter perdere ancora una volta il suo bambino appena ritrovato. Per questo motivo, dopo aver supplicato inutilmente Yilmaz di mantenere il suo segreto, la donna minaccerà di lasciarsi nel vuoto.

La tensione sarà altissima, perché Zuleyha farà un passo indietro e sarà solo la prontezza dei riflessi di Yilmaz a salvarle la vita. L'uomo la terrà sospesa nel vuoto prima di farsi forza e tirarla su, promettendole che non dirà a Demir quello che è accaduto tra loro.

Il signor Yaman tornerà in ospedale e ringrazierà Yilmaz di aver salvato sua moglie, ignaro di tutto. Nel frattempo, Gaffur scoprirà che ad uccidere Cengaver è stato Hatip e gli tenderà una trappola per ricattarlo. L'incontro, tuttavia, terminerà con uno scontro e ad avere la peggio sarà Hatip, che perderà la vita per un colpo di pistola.