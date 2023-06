Cosa succede tra Ivana Mravoza e Luca Onestini? Al momento non è dato sapere in quale rapporti siano i due ex, ma lunedì 26 giugno la modella ha deciso di rispondere alla domanda di un follower. Nel dettaglio, è stato chiesto a Ivana se Luca faccia ancora parte della sua vita e lei senza giri di parole ha detto " assolutamente sì", accompagnando la risposta con in cuore rosso.

Ivana fa chiarezza sul rapporto con l'ex Luca

Ivana Mrazova ha attivato la funzione domande su Instagram. Tra le varie domande alla quale ha risposto, un utente ha detto: "Luca fa ancora parte della tua vita?".

Anziché glissare la modella ha deciso di fare chiarezza sul rapporto che ha con il suo ex: "Assolutamente sì", il tutto è stato accompagnato da un emoticon che raffigura un cuore rosso.

Al momento non è chiaro se Ivana e Luca siano tornati insieme o meno. L'unica certezza è che i due ex spesso passano del tempo insieme e sono stati immortalati insieme anche da alcuni fan.

Luca e Ivana si sono ritrovati al GFVip 7

La favola d'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova si è interrotta durante la pandemia: la coppia era in crisi e le imposizioni dovute al lockdown non hanno aiutato. Inoltre la modella ha vissuto un momento davvero particolare, perché ha perso il papà e Luca era impossibilitato a raggiungere la Repubblica Ceca per via delle restrizioni.

Successivamente i due hanno intrapreso vite separate, il modello emiliano è stato più volte visto in compagnia di altre ragazze ma non ha mai ufficializzato una nuova relazione. Durante la partecipazione al Grande Fratello Vip 7, Luca ha ritrovato la sua ex Ivana ed è stato come rivederla per la prima volta: i due fin da subito hanno dimostrato di avere un ottimo feeling.

Lo stesso Onestini quando si è trovato a parlare della sua ex si è sempre emozionato.

I due giovani si erano conosciuti all'interno del Grande Fratello Vip 2: Luca decise di corteggiare Ivana lontano dai riflettori, perché lei durante il reality era fidanzata.

La reazioni di alcuni utenti del web

Sui social, il possibile ritorno di fiamma tra Luca Onestini e Ivana Mrazova non è passato inosservato.

In particolare, su Twitter sono molti gli utenti che sperano in un lieto fine fra i due ex. Un utente ha sostenuto che nella casa di Cinecittà ha sempre notato la luce negli occhi tra i due. Un altro utente ha invitato i fan dei "Luvana" a non essere invadenti e lasciare che i due siano liberi di capire se possono o meno ritornare insieme.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha riferito di non credere che la coppia possa tornare insieme. Un utente ha insinuato che Luca ormai sia solamente concentrato sulla popolarità. Infine, c'è anche chi non ha mai smesso di credere in questa coppia e spera che presto possa tornare il sereno.