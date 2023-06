Brenda Asnicar è da svariati mesi al centro dell'attenzione mediatica. L'attrice che interpretava Antonella, ne Il mondo di Patty nell'arco dell'anno passato aveva manifestato l'intenzione di trasferirsi in Italia e, per tale motivo, aveva contattato Tommaso Zorzi per avere delle informazioni sulla situazione degli affitti a Milano. I fan avevano così iniziato a fantasticare e sperare in una possibile partecipazione di Brenda al Grande Fratello Vip. E così, con il trascorrere del tempo, sono aumentate a dismisura le indiscrezioni sull'attrice come concorrente del Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

L'ex volto de Il mondo di Patty ha rotto il silenzio recentemente rivelando che, per ora, non avrebbe partecipato al programma targato Mediaset.

Brenda Asnicar smentisce Alfonso Signorini

Le speranze dei fan del programma e dell'attrice si erano accese, in particolare, quando Alfonso Signorini, durante la finale del Grande Fratello Vip 7, vinta da Nikita Pelizon, aveva dichiarato che Brenda Asnicar aveva sostenuto un provino per entrare nella casa più spiata d'Italia lasciando intendere che Antonella de Il Mondo di Patty potesse essere presa in considerazione per la prossima edizione del reality show che inizierà a settembre 2023. Ultimamente, in questi giorni, l'argomento è nuovamente al centro dell'attenzione mediatica e si stanno susseguendo le voci sull'arrivo di Brenda nel loft di Cinecittà.

Nelle ultime ore, però, qualcosa è successo che non è passato di certo inosservato visto che la stessa attrice ha deciso di esprimersi a riguardo rompendo il silenzio. Sul proprio account ufficiale Twitter, Asnicar ha scritto: "Riguardo a questo, Alfonso Signorini e io abbiamo fatto una videocall e gli ho detto che io non sarei entrata nella casa però che se voleva potevamo metterci d’accordo per una sera in studio con lui pero il provino non l’ho fatto".

I fan di Brenda Asnicar continuano a sperare in un suo approdo al Grande Fratello

I fan del Grande Fratello e di Brenda Asnicar continuano a sperare che l'attrice argentina possa entrare, un giorno, nella casa più spiata d'Italia. In effetti, Antonella de Il Mondo di Patty si è riferita al passato e non ancora definitivamente chiaro se per la prossima edizione del reality show possa divenire una gieffina a tutti gli effetti.

Intanto anche per questa ottava edizione c’è una certezza. Oltre al riconfermato Alfonso Signorini come conduttore del programma Mediaset, ci sarà Giulia Salemi confermata nel suo ruolo di esperta social dopo il successo che ha avuto nella passata edizione.