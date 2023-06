La Promessa andrà in onda anche nella settimana dal 3 al 7 luglio e, stando alle anticipazioni, saranno delle puntate interessanti.

Jana continuerà a gironzolare attorno a Curro, sicura che sia suo fratello. Il ragazzo, sentendosi infastidito dalla sua invadenza, la tratterà male. Intanto Pia chiederà un permesso, e la nuova governante della tenuta diverrà Petra. Spetterà a quest'ultima organizzare il compleanno di Donna Cruz.

Anticipazioni La Promessa dal 3 al 7 luglio

L'ostilità di Cruz nei confronti di Curro non passerà inosservata nelle prossime puntate de La Promessa.

Il ragazzo non potrà fare a meno di chiedersi il perché di questo atteggiamento freddo nei suoi confronti. Intanto continuerà a maltrattare Jana, la quale sarà convinta che Curro sia il suo fratellino scomparso in misteriose circostanze.

La presenza di Jimena alla tenuta della famiglia Lujan risulterà strana a Manuel che andrà a parlarne con i genitori. Sarà così che Alonso e Cruz informeranno il figlio dell'intenzione di farlo sposare con la figlia dei duchi di Los Infantes, in modo da dimostrare di essere il giusto erede de La Promessa.

Manuel continuerà a impuntarsi, respingendo le nozze, soprattutto perché il suo cuore batte per un'altra donna: Jana. Ma la situazione inizierà a cambiare quando Jimena finirà per difendere Manuel dalla furia dei suoi genitori.

Riconoscente, il giovane Lujan proporrà alla ragazza un giro in aereo.

Intanto fra Jana e Manuel calerà il gelo poiché la donna inizierà ad evitarlo. Quando lui le chiederà spiegazioni, non esiterà a rispondergli che fra loro non potrà esserci amicizia.

Leonor prova a parlare al padre della sua relazione con Mauro

Leonor e Mauro continueranno a frequentarsi di nascosto, ma la ragazza sarà decisa a rivelare tutto a suo padre.

Le cose non andranno come sperato perché Don Alonso reagirà inaspettatamente quando la figlia gli dirà che una sua amica si è invaghita del cameriere personale.

La gravidanza di Pia non farà altro che tormentarla, e il suo pensiero sarà quello di abortire per due ragioni: il nascituro non è frutto dell'amore, e rischierebbe il licenziamento qualora dovesse darlo alla luce.

Ad aiutarla ci penserà Jana. La domestica si assenterà per tre giorni e Petra si ritroverà a rimpiazzarla, ma il comportamento di quest'ultima sarà sgradevole al punto da far nascere un alterco con Candela.

Spoiler La Promessa: Lope rivela di essere il misterioso cuoco

Lope si ritroverà a leggere una missiva del figlio di Candela davanti a tutta la servitù, annunciando che il giovane è diventato un atleta di calcio e che presto giocherà vicino a Lujan. Poco dopo Lope riceverà una confidenza inattesa da Simona, la quale lo metterà al corrente del fatto che si scrive e invia da sola le lettere, fingendo di essere i suoi figli. Nel frattempo si scoprirà che Lope è il misterioso cuoco della tenuta, sbalordendo tutti.

Jana rivelerà a Maria tutte le angherie subite. Le due ragazze si metteranno sulle tracce dell'anello nuziale appartenuto a Tomas che verrà rinvenuto nel bagno di Jimena.

Petra convinta di essere la nuova governante

Ferveranno i preparativi per il compleanno di Donna Cruz. Inizialmente lei vorrà organizzare un semplice picnic, ma poi cambierà idea e propenderà per un sontuoso banchetto. Siccome la famiglia Lujan ha da poco seppellito Tomas, Alonso e Catalina non saranno concordi con la scelta di Cruz.

Entusiasta, Jimena dovrà insegnare a Manuel a ballare. Toccherà a Petra il compito di scegliere il menù per il compleanno della marchesa, in quanto convinta che prenderà il posto da governante di Pia. Ciò non accadrà perché, poco dopo, apparirà Pia.