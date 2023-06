La Promessa continua su Canale 5 e le anticipazioni dal 3 al 7 luglio annunciano nuovi cambiamenti al palazzo dei marchesi. In primo piano ci sarà Curro che deluderà Jana trattandola in modo brutale. Pia, invece, chiederà un permesso per l'interruzione di gravidanza e Petra prenderà il suo posto, causando malumori nella servitù. Infine, Simona rivelerà che i suoi figli non le hanno mai scritto nessuna lettera, mentre Lope ammetterà di essere il cuoco misterioso, lasciando tutti a bocca aperta.

Anticipazioni La Promessa: Jana delusa dal comportamento di Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro sarà in primo piano. Il ragazzo noterà da parte di Cruz un atteggiamento ostile nei suoi confronti ma non riuscirà a spiegarsene il motivo. Nel frattempo, Jana avrà intenzione di parlare con lui, convinta che sia suo fratello, ma Curro la tratterà brutalmente. Dopo l'ennesimo tentativo da parte della giovane cameriera, il ragazzo le ordinerà persino di non rivolgergli più la parola, deludendola profondamente. Jana andrà a confidarsi con Maria di quanto è accaduto con il nipote di Cruz. Manuel, invece, rifiuterà categoricamente di sposare Jimena come vorrebbero i suoi genitori per salvare le sorti economiche della famiglia.

Anticipazioni settimana dal 3 al 7 luglio: Manuel chiederà a Jimena di fare un giro in aereo

Le puntate de La Promessa dal 3 al 7 luglio vedranno in primo piano ancora il difficile rapporto tra Jana e Manuel. Quest'ultimo noterà che la ragazza lo sta evitando e chiederà delle spiegazioni a Jana che dirà semplicemente che non possono essere amici.

Cruz e Alonso scopriranno che Manuel ha partecipato alla gara di volo e si arrabbieranno con lui, ma Jimena interverrà inaspettatamente nella discussione. La donna difenderà Manuel che per ringraziarla le offrirà un giro in aereo. Jana vedrà Jimena raggiungere l'hangar e la gelosia sarà inevitabile per lei.

Simona rivelerà di aver scritto da sola le lettere dei suoi figli

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che nella settimana dal 3 al 7 luglio Curro sarà sul punto di aggredire Jana, ma sarà fermato in tempo da Manuel. Quest'ultimo sarà sconvolto dal comportamento di suo cugino e lo allontanerà. Nel frattempo Simona scoprirà che il misterioso cuoco di cui tutti parlavano è Lope, mentre emergerà anche la verità sui figli della cuoca del palazzo. Infatti, Simona ammetterà di aver scritto da sola le lettere dei suoi figli, perché non voleva alimentare le insinuazioni di Petra. La donna, infatti, aveva spesso affermato che i figli di Simona non provassero affetto per la madre. Pia, invece, sarà costretta a chiedere dei giorni di permesso per interrompere la sua gravidanza e sarà sostituita da Petra. Quest'ultima si comporterà in modo irritante con tutta la servitù.