Da qualche settimana la soap opera La Promessa ha iniziato la propria messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni sui prossimi episodi preannunciano che Jana prenderà una difficile decisione, essendo decisa più che mai a ritrovare il fratello.

Le indagini sulla morte di Tomas continuano ed ecco che un evento inaspettato complica le trame: Lola lascia un biglietto confessando di essere la responsabile, per poi togliersi la vita. Peccato che le cose non stiano proprio così.

Anticipazioni delle prossime puntate La Promessa su Canale 5

Manuel non riuscirà a stare lontano da Jana e proverà a baciarla, approfittando di un momento in cui saranno soli.

Il suo rifiuto lo manderà in confusione e penserà che l'unica cosa intelligente da fare sia quella di scusarsi con lei.

Nel frattempo, ci saranno buone notizie su Simona che sta lottando tra la vita e la morte: Grazie al tempestivo intervento di Jana e Manuel, infatti, la donna si riprenderà.

Ormai in ritrovata salute, Simona farà scrivere una lettera a Lope per suo figlio, nascondendo però l'indirizzo, così da mantenere il suo segreto. Simona non sa tuttavia che Lopa conosce già la verità.

La scelta coraggiosa di Jana

Nelle prossime puntate della soap La Promessa Jana deciderà di lasciare il palazzo per cercare Curro che è convinta sia il fratello rapito: ha ragione o il suo istinto le sta facendo un brutto scherzo?

Intanto, Mauro continuerà a restare in sospeso tra Leonor e Teresa, che litigano a causa sua. Dopo l'ennesima incomprensione, ecco che Teresa andrà a parlare con Romulo, stanca che il suo fidanzato perseveri nel tenere nascosta la loro relazione. In questa occasione, verrà a galla una verità inaspettata.

La Promessa nuove puntate: Lola ha ucciso Tomas?

Anche se la madre glielo ha esplicitamente vietato, Manuel non rinuncerà alla sua passione e parteciperà alla gara di volo. Nel frattempo, il giovane coglierà la palla al balzo per passare del tempo con Jana e verrà a sapere della sua decisione di lasciare il palazzo per andare a cercare Curro.

Come raccontano le anticipazioni delle nuove puntate La Promessa, il sergente Funes si recherà alla tenuta con una notizia drammatica: Lola si è tolta la vita dopo aver scritto un biglietto nel quale spiega come ha ucciso Tomás. Tuttavia, questa faccenda alquanto strana non convince Funes, che si confida con Jana: secondo il parere del sergente, lei è solo una vittima del reale responsabile della morte del ragazzo.