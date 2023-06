Nelle prossime puntate di Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5, Zuleyha si ritroverà sola e disperata. Le anticipazioni dei nuovi episodi raccontano che la giovane, stanca di soffrire, si convincerà di essere vittima di una maledizione.

Cosa succede nelle prossime puntate di Terra amara

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Terra amara raccontano che Zuleyha dovrà sostenere il peso della perdita dei due uomini più importanti della sua vita, ovvero prima Yilmaz e poi Demir. Inoltre Altun dovrà anche prendere in mano le redini dell'azienda dopo la morte di Hunkar, con la quale ha fatto pace.

Dopo la scomparsa di Hunkar, i telespettatori assisteranno alla morte di Fekeli in Terra amara. Si tratterà di un assassinio e non di una scomparsa per cause naturali, come già sospettava Zueyha.

Nel corso dei prossimi episodi, si verrà a sapere che è stato Abdülkadir a eliminare Fekeli. Venuto a conoscenza della verità, Fikret si vendicherà e rapirà il malvagio Abdulkadir. Attenzione, perché le disgrazie per Zuleyha non sono finite qui.

La morte di Sanyie e Guten in Terra amara

Zukeyha perderà per sempre anche le sue care amiche Saniye e Guten, investite da Colak, che non si fermerà nemmeno a soccorrerle. Zuleyha vorrà dare un po' di conforto a Gaffur e alla loro figlia, così farà un regalo alla piccola Uzum.

Come svelano le anticipazioni, Uzum si commuoverà ricevendo in dono una fotografia incorniciata della famiglia Taskin. In questo scatto, lei sarà sorridente con i genitori, in uno dei momenti felici prima della tragedia.

Nel frattempo, Abdülkadir resisterà alle insistenze di Fikret, deciso a farlo confessare. L'uomo riuscirà a scappare, lasciando il suo rapitore con un pugno di mosche in mano.

Prima della fuga, però, addosserà tutta la colpa a Mehmet, che in realtà è innocente.

Anticipazioni Terra amara, il dolore di Zuleyha

Continuando con le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5, Fikret sarà deciso a vendicare la morte di suo zio Fekeli e, proprio per questo, pianificherà di porre fine alla vita di Abdülkadir.

La situazione prenderà una piega inaspettata dopo che Fikret cospargerà il suo prigioniero con della benzina, intenzionato a dargli fuoco. In extremis, Abdulkadir si salverà per pura fortuna.

Tutti questi eventi nefasti porteranno Zuleyha a credere di essere vittima di una maledizione: come mai tutte le persone che le sono vicino, prima o poi perdono la vita, da Yilmaz fino a Fekeli? Altun non saprà darsi una spiegazione, ma questo pensiero ossessivo la porterà a isolarsi nella solitudine di villa Yaman, ormai vuota e avvolta nella malinconia.