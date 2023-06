Nella puntata della soap opera La Promessa che andrà in onda lunedì 12 giugno alle ore 14:45, le condizioni di salute di Simona continueranno a peggiorare e il dottore non darà buone notizie sul suo stato di salute.

Intanto Jana penserà di poter salvare la vita alla cuoca con l'adrenalina, ma non avrà il consenso di Catalina. Infine, Leonor incontrerà Teresa per licenziarla.

Simona ha l'idropisia e sta per morire ne La Promessa

Nella prima parte della puntata de La Promessa, il dottore arriverà al palazzo per visitare la cuoca e le diagnosticherà l'idropisia, una patologia molto pericolosa che potrebbe condurre Simona alla morte in breve tempo.

Intanto Jana si ricorderà che il medico per il quale lavorava prima di arrivare alla tenuta riuscì a trattare un caso simile con un farmaco innovativo, l'adrenalina. Per questo motivo, la signorina Exposito chiederà a Catalina di procurarsene un po' per somministrarla a Simona, ma la ragazza non vorrà saperne.

il Barone informa sua figlia che La Promessa è sul lastrico

Successivamente Juan metterà al corrente sua figlia sullo stato economico di suo marito: Don Alonso è in bancarotta e la Promessa sul lastrico. A questo punto spetterà proprio a Cruz fare di tutto per risollevare le condizioni economiche della famiglia.

Intanto Catalina origlierà la conversazione tra la sua matrigna e il barone.

Così la signorina Lujan correrà da suo padre per informarlo di quanto appreso e convincerlo a non accettare i soldi di suo suocero per portare la promessa al vecchio splendore. Infine Leonor, gelosa della relazione di Mauro, licenzierà Teresa dal suo incarico di dama domestica di Jilmena.

Riassunto della puntata precedente de La Promessa

Nella puntata precedente de La Promessa in onda venerdì 9 giugno, Alonso, dopo l'arresto di Lola, riunisce tutta la servitù per ammonirla ad evitare qualsiasi pettegolezzo possa mettere in cattiva luce la famiglia Lujan.

Intanto Simona è molto malata e Candela inizia a temere il peggio, mentre Jana propone un rimedio naturale in attesa dell'arrivo del dottore per alleviare le pene della cuoca.

Tuttavia non ha successo. Successivamente, Mauro ha un chiarimento con Leonor: ama la signorina Lujan, ma crede che il suo posto debba essere accanto a Teresa.

Nel frattempo, Jilmena lascia la tenuta dopo aver scoperto i tradimenti di Tomas, mentre Cruz corre dai duchi per negare ogni addebito del signorino Lujan. Infine, il comandante Funes mette in guardia Jana dicendole che è finita anche lei nel mirino del vero responsabile della morte di Tomas.