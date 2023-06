Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate de La Promessa, in onda prossimamente in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Manuel, il quale si ritroverà coinvolto in un terribile incidente che rischierà di compromettere per sempre la sua esistenza.

Spazio anche alle vicende del barone Juan, che di punto in bianco farà perdere le sue tracce.

Manuel in gravi condizioni: anticipazioni spagnole La Promessa

Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate de La Promessa, destinate al pomeriggio di Canale 5, rivelano che Manuel si ritroverà coinvolto in un terribile incidente aereo.

Le condizioni di salute del ragazzo saranno particolarmente preoccupanti e quando ritornerà al palazzo tutti saranno in forte apprensione per lui.

I medici, dopo tutti gli accertamenti e i controlli del caso, evidenzieranno il fatto che il quadro clinico dell'uomo sia particolarmente disperato.

Manuel si trova in gravi condizioni e dopo questo incidente potrebbe non farcela: un duro colpo per la famiglia, che spererà fino alla fine di vederlo di nuovo nel pieno delle sue forze.

Jana assiste Manuel in segreto: anticipazioni spagnole La Promessa

Grande dolore anche per Jana: le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che la donna sarà particolarmente addolorata nel vedere il ragazzo in quelle condizioni.

Nonostante non possa avvicinarsi a lui e dare troppo nell'occhio, deciderà comunque di prendersi cura di Manuel in gran segreto.

Jana si recherà spesse volte all'interno della camera da letto dove si trova l'uomo e inizierà a coccolarlo, con la speranza che tutto ciò possa aiutarlo a farlo tornare al più presto nel pieno delle sue forze, riprendendo così in mano le redini della sua vita.

La donna, però, dovrà stare ben attenta a non farsi scoprire dagli altri dipendenti del palazzo e soprattutto dalla famiglia di Manuel.

Il barone Juan scompare nel nulla: anticipazioni La Promessa nuove puntate

I colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso delle prossime puntate de La Promessa ci sarà spazio anche per le vicende del barone.

Con grande stupore di tutti, l'uomo farà perdere le sue tracce allontanandosi dal palazzo senza dare alcun tipo di spiegazione.

Un evento che destabilizzerà non poco i suoi cari, già provati dalle condizioni di salute di Manuel, i quali daranno il via subito alle indagini per cercare di capire cosa sia successo e il perché di questa sparizione avvolta nel mistero assoluto.