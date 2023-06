Micol Incorvaia è stata una concorrente del Grande Fratello Vip 7. Nella giornata di lunedì 12 giugno, l'influencer si è resa protagonista di uno sfogo contro quegli utenti da lei etichettati come "tossici". A tal proposito, l'ex gieffina ha spiegato che terminato il gioco le persone non hanno alcun diritto di dire ciò che è giusto o sbagliato per loro, poiché non sono delle pedine ma essere umani.

Le dichiarazioni di Micol

In un post pubblicato su Twitter, Micol Incorvaia ha spiegato di trovare il suo nome in tendenza un giorno sì e l'altro pure ma senza sapere il motivo.

A quel punto, la sorella di Clizia Incorvaia ha avuto qualcosa da ridire ai fan più invadenti: "Le persone di cui parlate non sono delle pedine in un gioco da tavolo di cui poter tracciare il percorso". La 29enne ha precisato che una volta terminato il reality show, gli ex concorrenti sono delle persone umane in grado di decidere ciò che per loro è meglio con la propria testa: "Se davvero vi stanno a cuore, non dovreste giudicare le loro scelte e criticare i loro rapporti, né tantomeno sentenziare su cosa sia giusto e cosa sbagliato per loro".

Ma non è finita qui, perché nel lungo sfogo Micol ha proseguito spiegando che alcuni utenti continuano a creare delle "guerre" tra fandom di uno o dell'altro schieramento.

Micol si è dissociata dalle cattiverie lette nei confronti di alcuni suoi ex coinquilini, nonostante non fosse in ottimi rapporto con loro. A tal proposito, ha riferito che per elogiare il proprio beniamino, non è necessario screditarne un altro. Infine, ha concluso facendo un plauso alla parte sana dei fan: "Quella che ha capito che per innalzare i propri beniamini non serve fare lo sgambetto ad altri, c'è posto per tutti".

Edoardo Tavassi si è cancellato da Twitter

Lo sfogo di Micol Incorvaia potrebbe essere dettato dalla scelta di Edoardo Tavassi di cancellarsi da Twitter.

Il 38enne, dopo essere intervenuto in un room, è stato accusato di avere gettato fango su Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: secondo alcuni, Edoardo non avrebbe gradito la visibilità della coppia rispetto alla sua storia d'amore con Micol.

Tuttavia, sullo stesso social c'è anche chi ha preso le difese di Tavassi spiegando che durante la chiacchierata ha solamente speso parole d'affetto nei confronti di Oriana. Non è la prima volta che gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7 intervengono per chiedere ai fan invadenti di farsi da parte anziché sindacalizzare su ogni scelta dei loro beniamini. L'ultimo sfogo prima di essere stato bannato dal social, era stato proprio di Daniele Dal Moro: l'imprenditore si era scagliato duramente contro alcuni fan, sostenendo di avergli messo contro la fidanzata.