L'appuntamento con La promessa prosegue in prima visione assoluta su Canale 5 e, le anticipazioni spagnole delle nuove puntate che presto arriveranno anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul rapporto tra Maria e Lope: dopo la partenza di Salvador, il cuoco del palazzo si avvicinerà sempre più alla ragazza, fino ad arrivare ad un gesto del tutto inaspettato.

Spazio anche alle vicende del barone Juan che, di punto in bianco, scomparirà nel nulla e finirà per far perdere le sue tracce misteriosamente.

Maria e Lope sempre più vicini: anticipazioni La Promessa

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole della soap La Promessa rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Maria, la quale si ritroverà a dover fare i conti con la partenza del suo amato Salvador, chiamato in guerra.

Per la ancella del palazzo inizierà un periodo non facile della sua vita, ma potrà contare sull'affetto di Lope che riuscirà a darle tutto il supporto necessario.

Il cuoco del palazzo, infatti, seppur segretamente inizierà a provare qualcosa di intenso e forte nei confronti della donna e ben presto tra i due si creerà una situazione del tutto inaspettata e inattesa.

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap opera, infatti, rivelano che Maria ringrazierà Lope per tutto il supporto che le sta dando, ammettendo che ormai è diventato una persona importante nella sua vita.

Maria spiazzata dal bacio di Lope: anticipazioni spagnole La Promessa

A quel punto, il cuoco, coglierà la palla al balzo per lasciarsi andare e strappare un bacio super appassionante alla giovane Maria.

La donna non si tirerà indietro ma, dopo quel momento di passione, inizierà a fare i conti con in sensi di colpa e non potrà nascondere il fatto di essere turbata da quel bacio che c'è stato con Lope.

Come si evolverà la situazione tra i due nel corso delle prossime puntate? Usciranno allo scoperto col loro amore oppure no?

E poi ancora, le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che ci sarà spazio anche per una sparizione del tutto misteriosa, legata al barone Juan.

La scomparsa nel nulla del barone Juan: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Tutto partirà dopo che il barone proverà ad abusare di Teresa: l'ancella del palazzo verrà salvata in tempo da Pia che, dopo aver assistito alla drammatica scena, interverrà in prima persona per evitare il peggio.

Ebbene, da quel momento in poi, si perderanno misteriosamente le tracce del barone: quando la marchesa chiederà informazioni di suo padre, Pia si limiterà a dirle che l'uomo non è presente nella sua stanza e che nessuno sa che fine abbia fatto.

La marchesa inizierà subito ad indagare per scoprire la verità e non escluderà il fatto che qualcuno possa aver fatto del male al barone Juan.