Da giorni in rete si parla tantissimo di un'ex tronista di Uomini e donne che ha lasciato il fidanzato dopo aver scoperto un tradimento: questo almeno è quello che ha raccontato Giulia Cavaglià su Instagram prima di far calare il silenzio sulla vicenda. Stando a quello che ha scritto Amedeo Venza in una storia postata l'8 giugno, l'influencer sarebbe in lizza per la prossima edizione del Grande Fratello e tutti i Gossip sul suo privato servirebbero per attirare l'attenzione degli autori del reality-show.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

Oltre che le provocazioni dell'ex di Uomini e donne Manuel Galiano, in questi giorni Giulia Cavaglià deve fare i conti con una serie di rumor che riguardano sia il suo privato che il suo futuro televisivo.

Giovedì 8 giugno, infatti, Amedeo Venza ha usato Instagram per far sapere che la chiacchierata influencer potrebbe rientrare nel cast di un programma amatissimo dal pubblico, un format che a settembre tornerà in onda con una stagione ricca di cambiamenti.

"La bella Giulia è in lizza per i casting del prossimo GF Vip/Nip", ha raccontato il pugliese in una storia che ha subito catturato l'attenzione di fan e curiosi in quando spiegherebbe anche le recenti mosse social della giovane.

Indiscrezioni ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che la torinese starebbe mettendo in atto una strategia mediatica che potrebbe aprirle le porte della casa più spiata d'Italia dopo l'estate.

I rumor sul volto di Uomini e donne

"Tutta questa manfrina del tradimento, non è altro che una scusante per lasciare il fidanzato?

Poteva dirgli che voleva mollarlo per provare a entrare al GF, non metterlo in croce così", ha commentato Venza sempre sui social network.

L'influencer Amedeo, dunque, sembra credere a Manuel che per andare contro Giulia ha parlato di mancanze di rispetto che lei per prima avrebbe avuto, una serie di comportamenti che lui è pronto a rendere pubblici con prove di cui dice di essere in possesso.

"Un anno fa mi invitò in camera sua dopo esserci scritti in chat. Dissi di no perché anche io ero fidanzato. Se dice che non è vero, tiro fuori i messaggi", ha raccontato Galiano nel corso di una chiacchierata che ha fatto con i fan su Twitter lo scorso 7 giugno.

Il silenzio della protagonista di Uomini e donne

Da quando ha reso pubblica la rottura con Federico Chimirri per un tradimento che avrebbe scoperto, Giulia non si è più esposta né per commentare questa vicenda né per rispondere a chi la sta punzecchiando a distanza.

L'ex tronista di Uomini e donne, infatti, sta andando avanti con la sua vita e, stando alle voci che sono arrivate all'orecchio di Amedeo Venza, la sua unica ambizione sarebbe quella di essere scelta per la prossima edizione del Grande Fratello.

Cavaglià sarebbe stata in lizza per il ruolo di vippona anche un paio d'anni fa quando, assieme all'ex corteggiatore Giulio Raselli, avrebbe anche fatto la quarantena in albergo che precede l'ingresso nella casa dei personaggi famosi. Poche ore prima di varcare la soglia della porta rossa, però, i piani cambiarono e la torinese venne esclusa dal cast per ragioni che non sono mai emerse.

Restando sull'edizione del reality-show che tornerà in onda a metà settembre, al momento si sa che sarà animata da un gruppo vario ma composto prettamente da gente comune. Alfonso Signorini e gli autori sarebbero alla ricerca di persone con storie interessanti da raccontare, ovvero Nip che dovrebbero convivere tra le mura di Cinecittà con un numero limitato di Vip (si parla di massimo 6 celebrità forti).

Il programma non dovrebbe durare più di 4 mesi, con l'opzione di aggiungerne un altro in caso di buoni ascolti.