Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e donne, è finita al centro del Gossip per avere rivelato su Instagram che il suo attuale compagno Federico Chimirri l'ha tradita. In un'intervista rilasciata a Fanpage.it Manuel Galiano ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa sulla sua ex: secondo lui, Giulia non è una vittima poiché sarebbe la prima a tradire il fidanzato.

Le dichiarazioni di Galiano

A Fanpage.it Manuel Galiano ha deciso di fornire la sua versione dei fatti sulla ex Giulia Cavaglià: "So che lei non è la vittima, è la prima che fa le corna". A tal proposito l'ex volto di Uomini e Donne ha raccontato un aneddoto legato a qualche estate fa: nonostante avesse intrapreso una convivenza con Federico Chimirri, Giulia lo avrebbe cercato mentre erano in vacanza a Mykonos per bere insieme una bottiglia di gin.

Stando alla versione di Galiano, Giulia aveva ricevuto un due picche poiché entrambi erano fidanzati: "Ho i messaggi, ma lei non parlerà mai di questa vicenda".

Secondo Manuel, Giulia Cavaglià quando è stufa di essere fidanzata inventa di subire dei tradimenti per uscirne pulita. Il diretto interessato ha fatto notare che la sua ex ha detto di essere stata tradita da lui, Francesco Sole e Federico Chimirri. Dunque, è convinto che il problema sia lei e non gli altri.

Il rapporto ritrovato con Federico Chimirri

Nell'intervista Manuel Galiano ha detto che Federico Chimirri ha sempre nutrito una certa gelosia nei suoi confronti. Oggi, tra i due c'è stato un chiarimento e sono diventati anche amici.

Lo stesso ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato di avere sentito Federico e quest'ultimo ha smentito di aver tradito Giulia: "Mi ha detto che era uno scherzo, ha giurato sul figlio". Galiano si è augurato che Federico non perdoni Giulia, in modo da "scansare un fosso".

Chimirri parlando con Deianira Marzano ha smentito il tradimento a Giulia Cavaglià, spiegando di aver fatto uno scherzo.

Tuttavia, l'ex tronista di Uomini e Donne non ha voluto sentire ragioni.

Manuel Galiano e Giulia Cavaglià

Giulia Cavaglià ha conosciuto Manuel Galiano mentre era sul trono di Uomini e Donne: usciti dal programma, la coppia è durata pochissimi giorni. Sui social, era emerso che Manuel avesse tradito Giulia durante un vacanza a Mykonos.

Nell'intervista a Fanpage.it Galiano ha precisato di aver spiegato in tutti i modi alla sua ex che non era lui quello immortalato nelle foto in discoteca, ma Cavaglià ha deciso di troncare la relazione senza sentire alcuna spiegazione.

Infine Manuel ha precisato che Giulia è consapevole di essere dalla parte del torto: "Il suo silenzio fa capire che io non sto dicendo bugie. Non dice nulla perché spera che non pubblichi niente".