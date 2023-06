Luciana Littizzetto arriva nel cast di Tu si que vales, lo show prodotto da Maria De Filippi, nei panni di giurata.

La presenza della comica nel cast del programma del sabato sera di Canale 5, in programma da settembre in prime time, ha scatenato un vespaio di polemiche tra i fan.

Il motivo? In questi anni Littizzetto non è stata "tenera" nei confronti della famiglia Berlusconi, motivo per il quale il suo arrivo alla tv commerciale ha suscitato un po' di malumore.

Rivoluzione nel cast di Tu si que vales: Maria De Filippi arruola Luciana Littizzetto

Maria De Filippi sta lavorando alle trasmissioni Mediaset che proporrà nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024.

Tra queste vi è Tu si que vales, lo show del sabato sera di Canale 5 la cui messa in onda è prevista da fine settembre in prime time.

Le sorprese non mancheranno, dato che quest'anno il cast sarà in parte rivoluzionato: via Belen Rodriguez dalla conduzione di Tu si que vales e anche Teo Mammucari, che non siederà più in giuria al fianco di Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e la stessa Maria De Filippi.

Al suo posto da quest'anno arriverà Luciana Littizzetto, spesse volte già ospite nei programmi serali della conduttrice Mediaset.

Luciana Littizzetto nel cast dello show di Maria De Filippi: scoppia la polemica

Dopo aver lasciato la Rai, dal prossimo anno Littizzetto sarà protagonista su Nove, dove continuerà a essere nel cast di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio.

A questo impegno si aggiungerà quello con Tu si que vales: la comica sarà la nuova giurata dello show prodotto da Maria De Filippi.

Un annuncio che in queste ore ha scatenato un bel po' di polemiche. In tanti sostengono che la comica non si sia fatta problemi ad accettare i soldi di Mediaset, nonostante in passato non sia stata tenera nei confronti di Silvio Berlusconi.

'Cosa si fa per i soldi', i fan sbottano sulla presenza di Luciana Littizzetto a Mediaset

"Luciana Littizzetto a Mediaset? Cosa si fa per i soldi", ha scritto un commentatore sui social dopo aver appreso la notizia.

"Quindi adesso va bene partecipare a una trasmissione in onda sulle reti di Berlusconi. Mangiare nel piatto dove ha sputato fino a oggi", ha commentato un altro utente.

"Maria poteva evitare di arruolarla nel cast di Tu si que vales", ha scritto ancora qualcun altro.

"Quanta ipocrisia in Luciana Littizzetto e che coraggio anche da parte dei vertici Mediaset di assumerla nel cast di uno degli show più visti dal pubblico di Canale 5", ha sentenziato un altro utente.