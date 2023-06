Il cast della nuova edizione di Temptation Island è stato completato: con la pubblicazione dei video di presentazione della sesta e della settima coppia in gioco, gli addetti ai lavori hanno svelato le identità di tutti e 14 i concorrenti di quest'anno. La prima puntata andrà in onda il 26 giugno, ma le registrazioni sono ancora in corso e alcuni fidanzati potrebbero non aver ancora preso parte al loro falò di confronto finale davanti a Filippo Bisciglia.

Aggiornamenti sui personaggi di Temptation Island

Il cast di Temptation Island avrà 14 concorrenti, come emerge dal nuovo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, che ha pubblicato le foto ufficiali di tutti i protagonisti della decima edizione.

Nessun personaggio famoso tra i fidanzati che qualche settimana fa hanno intrapreso il "viaggio nei sentimenti" che li porterà a decidere se rimanere insieme oppure dirsi addio.

Il reality-show di Canale 5, dunque, sta per tornare in onda dopo un anno di stop e con una stagione Nip tutta da vedere: le sette coppie in gioco hanno regalato molti spunti di discussione ancor prima di entrare nei villaggi, ovvero registrando i video di presentazione che gli addetti ai lavori hanno caricato in rete in questi giorni.

Chi sono i protagonisti di Temptation Island

I concorrenti della decima edizione di Temptation Island, dunque, sono:

Vittoria e Daniele [VIDEO] : lei desidera diventare mamma ma il compagno non si sente pronto ad un passo del genere. I due hanno anche litigato nel video di presentazione e il ragazzo è stato paragonato dai fan a "Lenticchio".

: lei desidera diventare mamma ma il compagno non si sente pronto ad un passo del genere. I due hanno anche litigato nel video di presentazione e il ragazzo è stato paragonato dai fan a "Lenticchio". Ale e Federico: fidanzati da 3 anni ma con una visione opposta del futuro. Lei vorrebbe costruire una famiglia tutta sua, lui no e si accontenta della convivenza.

fidanzati da 3 anni ma con una visione opposta del futuro. Lei vorrebbe costruire una famiglia tutta sua, lui no e si accontenta della convivenza. Francesca e Manuel: uniti da due anni e mezzo ma al centro di un infinito tira e molla. Lei fa sapere di essere stata lasciata 5 volte e di aver sempre riaperto la porta al compagno.

Manu e Isabella: innamorati da qualche anno nonostante provengano da realtà diversissime. Lui vorrebbe trovare un punto d'incontro con la fidanzata che è abituata al lusso, ma lei sembra non volerne sapere.

Alessia e Davide [VIDEO] : lei per due anni è stata legata anche ad un altro uomo, ma è stata scoperta e la relazione che va avanti da 11 anni è in bilico perché lui non riesce a perdonare.

: lei per due anni è stata legata anche ad un altro uomo, ma è stata scoperta e la relazione che va avanti da 11 anni è in bilico perché lui non riesce a perdonare. Gabriela e Giuseppe: in coppia da 7 anni ma di recente lei ha scoperto che lui si è iscritto a un sito di incontri inserendo per errore il suo numero di telefono.

Mirko e Perla: stanno insieme da 5 anni e hanno deciso di mettersi alla prova partecipando alla trasmissione per capire se tra loro ci sia effettivamente un legame solido per continuare ad andare avanti.

Quando torna in tv Temptation Island

Con la presentazione di tutte e sette le coppie del cast di quest'anno, la decima edizione di Temptation Island è pronta a debuttare su Canale 5 con la sua prima puntata (dovrebbero essere 6 in totale, con l'opzione di uno speciale su quello che è successo un mese dopo la fine delle riprese).

L'esordio del reality Mediaset avverrà lunedì 26 giugno, giorno in cui il conduttore Filippo Bisciglia accoglierà nei villaggi sia i 14 fidanzati che i ragazzi/e single che dovranno tentarli.

Il viaggio nei sentimenti dovrebbe durare 21 giorni circa, ma il regolamento del format prevede che i concorrenti possano richiedere un falò di confronto anticipato dopo aver capire cosa farne della propria relazione.

Sarà ancora una volta la Sardegna a ospitare il programma estivo di Mediaset, uno dei pochi che riesce ad ottenere ottimi ascolti nonostante sia alla sua decima stagione.

Temptation Island, inoltre, sta per tornare in onda dopo un anno di stop: nell'estate del 2022, infatti, la trasmissione prodotta da Maria De Filippi si è fermata per il dispiacere dei tantissimi spettatori che la amano e la aspettano per mesi.