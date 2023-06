La frequentazione tra Matteo Diamante e Nikita Pelizon è giunta al capolinea. Su Instagram, il 33enne ha spiegato di essersi reso conto che alcuni lati del carattere della modella non gli piacciono: dopo la breve esperienza al Grande Fratello Vip 7, pensava che i due potessero ricostruire un rapporto su basi solide, ma ad oggi sembra impossibile poiché hanno una visione differente su molte cose.

Le parole di Diamante

Matteo Diamante ha fatto sapere su Instagram che la frequentazione con Nikita non è andata a buon fine: "Con il tempo ho scoperto lati suoi che non mi piacevano e ho iniziato a svegliarmi da questo sogno a e vederci più chiaro".

In principio, pensava che tra lui e Nikita potesse esserci nuovamente un futuro ma attualmente sembrano guardare su due direzioni diverse: "Pensavo di costruire qualcosa con basi solide, ma non è possibile".

Terminata la breve esperienza all'interno della casa di Cinecittà, Matteo era felice di avere ritrovato la giusta sintonia con la sua ex ma a differenza del passato i due hanno iniziato a cambiare mentalità su tantissime cose. Sebbene non abbia rivelato quali siano le cose che non gradisce di Nikita, Diamante ha specificato che rifarebbe tutto ciò che ha fatto finora. Nikita Pelizon dopo essere stata "reclusa" al Grande Fratello Vip 7 per sette mesi vuole essere libera, così come accaduto a Matteo dopo la partecipazione all'Isola dei Famosi: oggi, il 33enne vuole al suo fianco una donna presente che gli dedichi molte attenzioni.

L'appello ai fan

Nel lungo messaggio pubblicato su Instagram, Matteo Diamante ha chiesto ai fan di Nikita Pelizon di continuare a starle vicini e supportarla. A tutti coloro che hanno ipotizzato che Matteo si sia avvicinato solo per avere visibilità, il giovane ha replicato: "La Nikita della casa mi piaceva tantissimo e sono stato molto protettivo".

Infine si è augurato che un giorno la sua ex possa trovare l'uomo ideale che la faccia ridere tutto il giorno e che appoggi sempre le sue idee.

Matteo e Nikita

Matteo Diamante e Nikita Pelizon in passato hanno avuto una relazione di sette anni. Il 33enne è arrivato nella casa di Cinecittà proprio come "ex di" e la sintonia fra i due sembrava essere ottima.

Usciti dal reality show i due avevano chiesto ai fan di rispettare il loro silenzio e i loro tempi, ma a quanto pare la coppia ha compreso che non è possibile un ritorno di fiamma. A differenza del passato, i due ex hanno raggiunto la consapevolezza che si può mantenere lo stesso un bellissimo rapporto pur non stando insieme.

Il duo Diamante-Pelizon in passato aveva partecipato anche a un reality show in coppia molto simile a Temptation Island.