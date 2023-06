In Terra Amara Müjgan ne combina di tutti i colori a Züleyha, al punto che l'ha anche ferita quasi mortalmente. Nelle prossime puntate, però, ci sarà qualcosa che ferirà Züleyha più di un colpo di arma da fuoco. Müjgan le dirà che aspetta il secondo figlio da Yilmaz e la cosa la sconvolgerà. La gravidanza non sarà vera, ma solo un piano di Müjgan per provare a separare il marito da Züleyha.

Züleyha nuovamente vittima di Müjgan

Müjgan vorrà separare definitivamente Yilmaz da Züleyha e per farlo proverà a fare leva sui doveri da padre del ragazzo.

Fino a questo momento lui non ha troncato con la moglie soprattutto per il bene di Kerem Ali e Müjgan penserà che l'arrivo di un altro bebè potrebbe consolidare il loro matrimonio.

Visto che ormai non hanno rapporti da mesi, perché non fingere che sia rimasta incinta, magari durante una notte in cui Yilmaz è rientrato a casa più brillo del solito. Sembrerà un piano geniale e astuto, così Müjgan lo metterà in pratica e la sua prima vittima sarà proprio Züleyha.

Züleyha scopre che Müjgan è nuovamente incinta

Müjgan vedrà Züleyha recarsi in farmacia, quale occasione più ghiotta per dirle che aspetta un bambino da Yilmaz. Quando entrambe si troveranno davanti al bancone della farmacia, Müjgan toglierà dalla borsa dei fogli in cui le viene prescritto della vitamina B, C e del calcio.

Il farmacista le farà le congratulazioni per la gravidanza, mentre Züleyha rimarrà di ghiaccio: Yilmaz ha messo incinta la moglie, nonostante le avesse giurato che con lei non aveva rapporti da tempo. "Sicuramente il signor Yilmaz sarà felice", dirà il farmacista, ma Müjgan preciserà: "Ancora non lo sa, ma sicuramente sarà felice".

La reazione di Züleyha

"Non mi fai le congratulazioni?", dirà Müjgan con tono sarcastico a Züleyha, ma la ragazza faticherà a proferire parola. "Sei sorpresa vero? Anch'io sono rimasta sorpresa da molte cose in questi giorni", dirà Müjgan facendo riferimento alla fuga che stanno organizzando Züleyha e Yilmaz.

Müjgan avrà Züleyha sotto scacco e rincarerà la dose: "Speriamo sia una femmina, vorrei tanto avere una figlia".

Züleyha continuerà a tacere davanti a tutte queste provocazioni e faticherà anche a restare in piedi.

Züleyha scappa dalla farmacia

A un certo punto Züleyha abbandonerà la farmacia, sempre senza dire una parola, e Müjgan sarà orgogliosa di quello che ha combinato. Züleyha non riuscirà a trattenere le lacrime, Yilmaz non abbandonerebbe mai Müjgan in stato interessante per fuggire con lei.

Quale sarà la prossima mossa della dottoressa? Sicuramente dirlo a Yilmaz, ma conoscendo il suo carattere fumantino probabilmente non la prenderà bene.