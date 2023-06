Le anticipazioni sui palinsesti Rai della nuova stagione tv 2023/2024 prevedono il ritorno in scena di diversi volti noti e amati dal pubblico.

Tra questi spicca il nome di Antonella Clerici che, ancora una volta, sarà super-protagonista sia in daytime che in prima serata sulla rete ammiraglia Rai.

Tra gli addii di spicco, invece, vi è quello della coppia composta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, entrambi fuori dalla terza rete della tv di Stato.

Antonella Clerici non va via: palinsesti Rai 2023/2024

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di Antonella Clerici.

In queste ultime settimane, complici delle frasi poco chiare pronunciate dalla conduttrice in trasmissione, si era messa in discussione la sua presenza nella programmazione televisiva della prossima annata.

Ma, alla fine, non sarà così: Antonella Clerici tornerà regolarmente in onda con È sempre mezzogiorno, il programma culinario in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:30 circa.

L'amata conduttrice sbarcherà nuovamente anche in prima serata, dove sarà al timone di una nuova stagione di The Voice Kids e successivamente anche di The Voice Senior.

Stefano De Martino confermato, torna Chi l'ha visto: anticipazioni palinsesti Rai 2023/2024

Confermato anche Stefano De Martino: il conduttore partenopeo, reduce dal grande successo ottenuto con la serata speciale per la festa scudetto del Napoli, tornerà in prime time con Stasera tutto è possibile.

Su Rai 3, invece, spazio alla nuova edizione di Chi l'ha visto: la trasmissione dedicata ai casi di persone scomparse, condotta da Federica Sciarelli, tornerà in onda nel prime time del mercoledì.

In daytime, sempre sulla terza rete della tv di Stato, confermato l'appuntamento con Un posto al sole, la seguitissima soap dell'access prime time con Patrizio Rispo e Nina Soldano.

Per quanto riguarda, invece, i nomi di coloro che risultano fuori dagli schermi della tv di Stato, spiccano i nomi di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Fuori la coppia Fazio-Littizzetto dai palinsesti Rai 2023/2024

La coppia della domenica sera di Rai 3, per anni protagonisti di Che tempo che fa, non sarà più protagonista in prime time.

Entrambi, infatti, hanno annunciato e ufficializzato l'approdo su Nove, dove da settembre saranno al timone della nuova stagione di Che tempo che fa.

Via anche Massimo Gramellini, conduttore al sabato sera de Le Parole, il talk show che appassiona ogni settimana una media di quasi due milioni di spettatori. Al suo posto, nel corso della nuova stagione tv, potrebbe esserci spazio per l'arrivo di Serena Bortone.