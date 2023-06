La puntata di Terra Amara che andrà in onda sabato 10 giugno vedrà al centro delle scene l'udienza in tribunale che deciderà il futuro di Zuleyha. La deposizione di Demir sarà decisiva e l'uomo arriverà con una dichiarazione a sorpresa che metterà nei guai sua moglie. Yilmaz sarà furioso per le sue parole e tra i due uomini ci sarà uno scontro in aula che interromperà l'udienza e li farà finire in carcere. Nel frattempo, Mujgan sarà trovata in fin di vita nella vasca da bagno ma Behice la salverà in tempo.

Anticipazioni Terra amara: Demir in aula sarà spietato nei confronti di sua moglie

Le anticipazioni di Terra amara di sabato 10 giugno raccontano che arriverà i momento tanto atteso del processo che vede protagonista Zuleyha. Tutti aspetteranno con ansia l'arrivo di Demir che potrebbe cambiare per sempre il destino di sua moglie con la sua dichiarazione. L'uomo arriverà in ritardo e le sue parole colpiranno profondamente tutti. Demir rivedrà Zuleyha per la prima volta dopo la sparatoria ed esordirà parlando dei suoi sentimenti nei confronti della donna. Yaman dirà che non ha mai amato nessuna come Zuleyha e che per lui l'amore è la cosa che conta di più ed è al di sopra delle ricchezze e della reputazione.

Anticipazioni puntata di sabato 10 giugno: Yilmaz e Demir finiranno in carcere

La puntata di Terra amara che andrà in onda sabato 10 giugno sarà ricca di tensione con l'arrivo di Demir in aula di tribunale. L'uomo racconterà la sua versione, spiegando di aver amato Zuleyha più di ogni altra donna, ma subito dopo la accuserà di averlo tradito.

"Ha cercato di uccidermi, quindi non merita di essere libera o vedere i suoi figli" , dirà Demir con freddezza. Tutti in aula saranno scossi dalle parole di Yaman che chiederà ai giudici il massimo della pena per sua moglie, mentre Hunkar e Yilmaz gli urleranno contro.

Behice troverà Mujgan in fin di vita e la salverà

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che la richiesta di Demir farà andare su tutte le furie YIlmaz che non esiterà a reagire.

I due uomini dimenticheranno di essere in un'aula di tribunale e si scontreranno duramente, tirando fuori anche le proprie armi. Il giudice non ammetterà questo tipo di comportamento e farà rinchiudere Demir e Yilmaz in carcere per punirli. Nel frattempo, Behice tornerà a casa per aver dimenticato il biberon di Kerem Ali e troverà Mujgan nella vasca in fin di vita. La donna non perderà tempo, le presterà subito soccorso e chiederà aiuto. La dottoressa sarà trasportata urgentemente in ospedale e riuscirà a sopravvivere grazie alla tempestività della zia Behice.