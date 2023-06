Pierpaolo Pretelli è finito nuovamente al centro di un pettegolezzo di gossip: secondo il portale The Pipol Tv, il modello si sarebbe infatti trovato nella camera d'hotel di Giulia Accardi mentre era intento ad utilizzare il bagno.

Stanco delle voci infondate sul suo conto, Pierpaolo ha deciso di intervenire precisando che non si trattava di lui.

Le voci su Pierpaolo e la smentita

Il portale The Pipol Tv ha postato una foto dell'influencer Giulia Accardi.

Secondo i rumor, il ragazzo immortalato con i pantaloni chiari e una maglia nera nel bagno della sua camera sarebbe Pierpaolo Pretelli.

Poco dopo la diffusione dell'immagine, l'influencer ha deciso di cancellare la foto dal proprio profilo Instagram. Pierpaolo Pretelli invece ha deciso di metterci la faccia e in un commento ha smentito di essere lui l'uomo ritratto: "Bellissimi dispiace dirvi che non sono io anche perché io la faccio solo con la porta chiusa".

Interviene Giulia Accardi

In seguito alla smentita di Pierpaolo Pretelli, anche Giulia Accardi ha deciso di fare chiarezza sull'identità del ragazzo presente in camera sua.

L'influencer ha precisato di non conoscere il fidanzato di Giulia Salemi: "Mettiamo le cose in chiaro, visto che mi state tartassando di insulti. La persona che ieri era nel background della mia foto non è il ragazzo di cui state parlando tutti.

Se siete così attenti potete notare l’abbigliamento diverso. Pierpaolo non lo conosco, nessuno ci ha mai presentati e non gli ho mai rivolto la parola. Siamo solo nello stesso gruppo. Quindi ora fatevi la vostra vita serena e lasciatemi in pace".

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: nessuna crisi di coppia

Da tempo si mormora di una presunta crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma la coppia non ha mai smentito o confermato.

Nell'ultimo periodo, però, alcuni movimenti social dei due fidanzati hanno lasciato intendere che non c'è mai stato un momento "no". La stessa influencer italo-persiana di recente ha indossato alcuni gioielli regalati dal fidanzato. Gli scettici in merito alla solidità della coppia sono stati zittiti dagli stessi fidanzati, visto che hanno preso parte alla festa di compleanno di Alberto De Pisis insieme: i "Prelemi" hanno anche pubblicato una foto in compagnia dell'amica Dayane Mello.

Attualmente Pierpaolo si trova tra Ibiza e Formentera in vacanza e insieme a lui c'è anche Alberto De Pisis, grande amico di Salemi.