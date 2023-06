Un colpo di scena inaspettato si verificherà durante le puntate della terza stagione di Terra Amara: il piccolo Kerem Alì correrà un grave rischio dopo una brutta caduta dal divano. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, dopo aver concesso il divorzio a Yilmaz, la dottoressa resterà a vivere nella villa di Fekeli con suo figlio.

Mujgan preparerà il piccolo e lo farà accomodare sul divano di casa ma un movimento del bimbo lo porterà a cadere. Basterà una piccola distrazione della mamma perché Kerem Alì perda i sensi dopo aver sbattuto la testa.

Mujgan correrà in ospedale col figlio mentre la domestica Nazire avvertirà della situazione Yilmaz, che a sua volta si lancerà in una corsa in auto che non sarà priva di conseguenze.

Zuleyha e Yilmaz vanno a vivere insieme

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi su un evento nefasto che vedrà protagonista il piccolo Kerem Alì. Seguendo la storyline della soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Mujgan, consigliata dal padrino Fekeli, deciderà di concedere il divorzio a Yilmaz seppure contro la volontà di Behice. La dottoressa avrà la possibilità di restare a vivere nella tenuta di Alì Rahmet con suo figlio, mentre Akkaya dovrà trasferirsi in un'altra abitazione.

Una soluzione che andrà a genio a Yilmaz visto che anche Demir, dopo aver letto una lettera scritta dal suo "nemico", deciderà di concedere il divorzio a Zuleyha.

Demir e Yilmaz sanciranno un accordo di pace e sebbene Altun dovrà lasciare la piccola Leyla nell'abitazione paterna sarà felice di poter vivere la sua storia d'amore con Yilmaz tanto più che, in clima di pace, Altun e Akkaya decideranno di restare a vivere in paese.

Felici di progettare un futuro insieme, Zuleyha e Yilmaz vorranno dare presto una sorellina a Leyla, che ha già due fratelli, oltre a organizzare il loro matrimonio non appena i divorzi dai rispettivi consorti saranno effettivi.

La fatale distrazione di Mujgan

Ma la felicità non sarà purtroppo duratura. In un determinato giorno, Mujgan deciderà di uscire a fare delle commissioni portando con sé il piccolo Kerem Alì.

Dopo aver preparato il bimbo, la dottoressa si distrarrà per poco tempo, ma i pochi minuti saranno sufficienti a Kerem Alì per fare dei movimenti bruschi che lo faranno cadere dal divano. Il piccolo batterà la testa e perderà i sensi. Vista la gravità della situazione, la dottoressa metterà in auto il piccolo e si dirigerà di corsa all'ospedale.

La domestica Nazire, rendendosi conto della gravità della situazione, deciderà di avvertire telefonicamente Yilmaz il quale in uno stato di agitazione si metterà alla guida. La sua corsa in auto avrà delle conseguenze molto gravi ma per sapere di cosa si tratta non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.